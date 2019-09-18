【共融樂團】三個肢障女仔吹銅管樂　彳亍走過的音樂之路

嘉恩、曼晴和小賢來自同一所學校，她們是學校內的管樂團成員，三人從小開始接觸銅樂，嘉恩及曼晴是圓號手，小賢則是小號手。她們自小肢體殘障，走路時步伐不穩，抬起沉甸甸的樂器也特別費力。但她們無懼障礙，多年來坐着復康巴去過大大小小的表演場地，為的只是在舞台上演奏後的丁點成功感。 今年，全港首個共融樂團成立，樂團邀來廿名傷殘樂手、逾四十名健全樂手共組一隊管弦樂團，並將於11月舉行首場共融音樂會。三名女生是其中一份子，正如火如荼地為音樂會作排練準備。

走上舞台 比常人吃力

訪問那天是樂團的排練日，在一所學校偌大的禮堂內，一眾管弦樂手早早已在台上作好排練準備。但圓號手嘉恩首先要面對一個難題：在禮堂走上舞台，需要經過一段小梯級。嘉恩每上一步都踉踉蹌蹌，她旁邊同為圓號手的曼晴則一人提起兩件圓號，再讓嘉恩挽着她的手臂，兩人協力才能勉強走上樓梯；吹小號的小賢則走不了沒有扶手的樓梯，她特意走到別處，繞過舞台一圈再回到坐位上。光是為了上舞台，她們就花上比平常人多的時間。

嘉恩（左）、曼晴（中）和小賢（右）來自同一所學校，她們是學校內的管樂團成員，三人經常形影不離。（黃文軒攝）

肢體殘障 「以前行15分鐘就會攰」

嘉恩天生患上脊柱裂病，覆蓋脊髓神經的骨骼缺損，導致脊髓外露壓着神經，使下肢肌肉萎縮，走路總是一拐一拐。她嬰兒八個月大時做過一次手術，小學三年級時脊髓再次外露，於是只好再次躺在手術床上，結果一躺就是十多小時。嘉恩清楚記得，醒來了臉上都被手術室內的燈光照得脫了皮，還有背上從此多了一條約一隻手指長的疤痕。

結果她從小就要與腳托為伴，好讓她能支撐乏力的下肢。但嘉思恩個性急，走不到幾步，雙腳像是纏了在一起，快要向前仆倒掉在地上。問她，常跌倒嗎？她尷尬的笑說：「今日剛剛才大字型的趴了在地上。」

訪問那天是樂團的排練日，在一所學校偌大的禮堂內，一眾管弦樂手早早已在台上作好排練準備。（黃文軒攝）

至於小賢則是個早產嬰，導致腦部發育不全，影響下肢活動；曼晴則患上罕見病色素減少症，她也不清楚病症詳情，只知道自己身體左右發育不平衡，造成脊柱側彎及長短腳等問題。在三人中間，曼晴算活動能力較好一個，亦不時照顧身旁的嘉恩。

最威是... 「去紅館！」

三人是同學，也是校內管樂團的團員。小女生們在練習時經常形影不離，不時你為我拿樂譜、我為你拿樂器，又結伴去過大大小小的表演場地。以往管樂團的表演，由學校安排復康巴士接送，至於校外的表演，則由她們父母開車，載她們到不同地方練習。

嘉恩天生患上脊柱裂病，小賢則是個早產嬰，因腦部發育不全導致下肢活動受影響，曼晴則患上罕見病色素減少症。然而三人拿上沉甸甸的樂器，沒喊過一點累。（黃文軒攝）

一次曼晴家人有事無法開車接送，她試過獨自一人乘坐地鐵，由大埔的家前往九龍塘表演場地，但對她而言外出一趟就仿似長征，翌日醒來，提着樂器的手酸痛不已。練習樂器的辛酸大概只有自己知，但一說起過去表演經歷，三個女生卻吱吱喳喳，嘴角不禁向上揚，小賢問起：「最威個次係咩？」「去過紅館！」嘉恩搶答。

嘉恩說，以往光是在家中坐下來一個小時，背部便感到疲憊不己。但訪問那天，她們兩人手提着重約三公斤的圓號，一練便是兩個小時，但音符似是良藥，她絲毫不記得坐立的疼痛又輕聲道：「練樂團不痛，只有一點累。」一旁的小賢附和：「旁邊的前輩望到譜就可以立刻吹，這個是要向他們學習的地方，而且機會很難得，可以坐在他們旁邊聽演奏。」

嘉恩及曼晴今年即將升讀大專院校繼續進修課程，但她卻未想過放棄音樂這項興趣。（黃文軒攝）

香港首個共融樂團 音樂會加設無障礙設施

今年香港共融樂團成立，管弦樂團由殘疾與健全音樂藝術家組成，並將於今年11月舉行首場音樂會，而會上特別設有手語翻譯、口述影像服務、輪椅使用者座位，決要打造一場無障礙的音樂會。樂團總監廖原過去曾經在北京殘奧與不同的傷健音樂家合作，又曾經試過向躁狂症或智障人士教授樂理，他想透過音樂，為殘疾人士發揮他們的潛能。

香港共融樂團樂團總監廖原。（黃文軒攝）

樂團是一個社會縮影，它有不同性，當中有不同種類的樂器，而樂器就是其中一種工具，讓大家變成一體。每個人都不同，而在玩音樂的過程中，我們要互相聆聽彼此的不同，才能實踐音樂。 廖原 香港共融樂團樂團總監

但剛組成樂團時，也曾遇到不少困難，廖原說：「試過有自閉朋友不是太理睬其他團友，又或者有人有肌肉委縮症，不能長時間演奏，那便為他們度身定造排練，編曲時不要一次過編太長。最開心是，聽到那位豎琴的樂手在練習樂曲後，肌肉反而強壯了。甚至在樂團開始練習一個月後 ，我開始見到他們露出笑容。」

廖原說，共融樂團談共融，包括傷健共融之餘，還有中樂與西樂、搖滾與古典，甚至流行與經典的共融，他們邀來流行歌手、搖滾樂團，嘗試配合出一首首經典歌曲。不同的人擔當不同的樂器部分，讓音符編織成動人樂章。他也深深體會，音樂能夠把不同的人拉在一起，是世界大同的語言，「樂團是一個社會縮影，它有不同性，當中有不同種類的樂器，而樂器就是其中一種工具，讓大家變成一體。每個人都不同，而在玩音樂的過程中，我們要互相聆聽彼此的不同，才能實踐音樂。」