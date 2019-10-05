【禁蒙面法】示威者快閃破壞　警指暴力蔓延14區　數漏至少三區

特首林鄭月娥昨（4日）宣佈引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，網民隨即號召「十八區起義」，黑衣示威者湧現街頭，短短一夜間港鐵和中資店舖再遭縱火、破壞，示威者怒火直捲街頭，警方記者會表示暴力蔓延已14區，事實上全港還有多區設施被示威者破壞，卻未被警方提及，儼如被遺忘的社區。

警察公共關係科高級警司余鎧均昨晚向傳媒表示，示威者暴力已蔓延至全港14區，包括港島區的香港仔、銅鑼灣、太古；九龍區旺角、紅磡、九龍城、黃大仙、新界區的將軍澳、沙田、馬鞍山、荃灣、元朗、屯門及天水圍。但記者綜合多個網上直播及多區Telegram Channel資料，卻發現至少有三區被遺忘，分別為東涌、觀塘及牛頭角。

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東涌

示威者昨晚到東涌港鐵站的鐵閘晚上被撬開，示威者入內破壞站內設施，有人在牆壁上噴上「光復香港，時代革命」等口號，亦遺下一些寫上「訂立禁蒙面立，只會火上加油，萬劫不服」字句的宣傳紙張。港鐵站附近一間美心旗下的食肆「香港地」亦遭破壞，店舖玻璃被打爆，碎片散落一地，牆上更被塗上「賣港」二字。有中資背景的「三中商」書店之一的商務印書館亦被破壞，店內一片狼藉，書本散落一地。

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觀塘及牛頭角

另外，東九龍觀塘及牛頭角港鐵站亦被示威者大肆破壞。觀塘港鐵站的閉路電視被破壞，站內一度冒煙，需要消防員到場處理。觀塘荷蘭宿舍對開位置，有大批黑衣示威者用膠水馬、雜物等堵路。牛頭角港鐵站外一間電錶房亦遭示威者毀壞而起火，火舌及濃煙不住冒出。