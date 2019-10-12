舊玩具新玩法　環保物料變新玩具　創辦人： 很多人都浪費

玩具陪伴著每一個人的兒童時代，日積月累下，家中就有一堆已失寵的玩具。除了丟棄就沒有其他辦法了嗎？有見及此，社企項目「再生玩具店」成立，以收集被丟棄的玩具，以「自由定價」形式轉售，或在社區分享，重新賦予玩具新生命。再生玩具店再生玩具店在今日（12號）舉辦「一換一玩具活動」，教導兒童利用舊玩具配件，製作一件全新玩具。

小朋友會把他們不玩的玩具交給義工。

製作籃球機的原材料全都是可回收的物料，包括膠樽，紙箱和廢紙。首先把紙箱剪裁到合適大小，然後把它折起，形成一個盒子，然後小朋友可以自由在盒子上發揮創意，用顏色筆劃上圖案。接下來，再剪裁膠樽、樽蓋和膠條製為投籃器。經剪裁後的樽身為投架貼上以紙盒造成的籃板上。籃板同樣可以繪畫，底部則以樽口作固定下來籃球枉。 最後，把所有部件用熱溶膠貼在一起，就變成一個籃球機。

一換一玩具 灌輸正確觀念

育有一女的李小姐手拎著剛才弄好的籃球機，同時也陪同小朋友換玩具。她表示自己不是第一次知有這個活動，也曾經參加了好幾次，「我想讓小朋友知道不要浪費，她長大了，能把不玩的玩具其他小朋友，而不是只能丟棄，想從小就告訴她環保的觀念。」

義工用心教導家長和小孩如何製作籃球機。

李太第一次帶同子女來參與，「我希望將家裏不需要的玩具拿到這裏，給其他有需要的小朋友。」在訪問期間，她多次提醒女兒說：「如果不是十分喜歡就不要拿！」李太解釋，「會來這裡，是因為希望把家裡不玩的玩具捐出，同時希望小孩能拿到她自己會玩的，希望教會她，讓她知道什麼是需要的，需要才能拿。」

再生玩具店創辦人Paul指，一開始自己沒有回收玩具想法，但見到許多人都很浪費，故萌生回收玩具念頭，「我們只是使用回收物料去教家長和小朋友如何手工創作玩具，並把回收到的玩具融合和環保物料去製作新玩具。」