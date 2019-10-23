【藝發局選戰】反修例下甄拔濤出戰報捷　盼阻政治打壓藝術發生

一連兩天的藝發局藝術組別代表提名選舉，於昨晚（22日）9時結束投票。七個須競逐的範疇中，屬於「跨界連結」的周博賢、陳錦成及李俊亮勝出，成功連任，另一成員文學作家、編劇甄拔濤亦高票當選。由演藝學院舊生結盟參選的「Arts 4 More 」中，四名成員有二人勝出，分別是導演陳詠燊及戲劇科教師胡俊謙。今屆選舉一度延期，但投票率仍創屆來新高。在選舉中高票當選的甄拔濤表示，受近月反修例運動激發參選，盼能在藝術崗位守住「戰線」，在未來三年任期，他希望做好「預防工作」，在行之有效的機制下，避免文學界日後出現「碧波押」疑政治打壓等情況。

戲劇界演藝同門內鬥 周博賢、李俊亮成功連任

今屆藝發局藝術範疇提名推選活動（藝發局選舉），沿用以往跨範疇投票制度，十個範疇的選民可在須競逐範疇投票，選出代表。今年十個範疇中，藝術教育、戲劇、電影藝術、文學藝術、音樂、視覺藝術及戲曲，均須進行投票。

音樂及戲劇範疇均有三人競爭。音樂方面，周博賢以2,119大比數擊敗張卓賢（瑪姬）及閻韻，成功競逐連任。DJ張卓賢（瑪姬）及鋼琴家閻韻分別只得88票及406票。戲劇方面出現「同門內鬥」，三位參選人均屬演藝學院舊生，最終由李俊亮以1,312票勝出，成功連任。而對手冼振東及張珮華分別得407及784票。

陳錦成、甄拔濤 高票擊敗愛國對手

視覺藝術方面，「文化同行」成員陳錦成以2,358票，大比數擊敗中國友好畫院副秘書長、畫家趙志軍勝出，趙志軍只得539票。陳錦成成功連任，其得票更是七個範疇中最高。文學藝術方面，編劇甄拔濤以2,239票，撃敗愛國作家何佳霖的592票，在作家陳慧手上接捧。電影藝術方面，導演陳詠燊以1,538票勝出，資深電影工作者、「文化監暴」成員蔡甘銓得961票落敗。

藝術教育方面，由演藝學院舊生、戲劇科教師胡俊謙勝出，他以1,657擊敗得現屆成員梁崇任，對方得895票。戲曲方面，「八和會館」理事劉惠嗚以2,030票勝出，對手「日興粵劇」何日明得306票，而無選擇票及廢票合共有848張，佔總票數26%。

三個範疇自動當選

而藝術行政、藝術評論及舞蹈範疇，均只有一人參選，文化策劃師鄺為立、博士盧偉力、編舞碩士楊春江，在沒有競逐下自動當選。其中，盧偉力屬兩度連任。

受反修例運動激發 甄拔濤參選守住藝術戰線

甄拔濤在政綱提出要守護創作自由，他接受《香港01》訪問表示，在參與反修例運動時，目睹很多年青人付出沉重代價，不少人被捕、受傷，希望在藝術崗位守住「戰線」。加上聽聞會有一至兩個被中聯辦「祝福」的愛國建制作家將出選，故與文學界商討後，決定參選。他又說，藝術看似與社會運動無關，但大家都不會希望藝發局被操控，變成「愛國機構」。

他認為今屆選舉業界有更積極參與，如電影及藝術教育範疇有更年輕代表出選，戲劇範疇更是多人競爭，認為是一件好事。他期望日後委員有更深入討論，互相交流。而在未來三年任期，他希望做好「預防工作」，在行之有效的機制下，避免文學界日後出現「碧波押」疑政治打壓等情況。他亦希望文學範疇的評審工作可以由更多富有相關經驗、活躍的業內人士擔任，守住崗位。

每屆均有親中代表參選

有分析指，今屆藝發局代表選舉「建制v.s.非建制」分野不明顯，甄拔濤並不認同。他指出，的確有建制陣營想參與民選議席，包括每屆都有親中作家參與文學代表；而今屆當選戲曲代表的劉惠嗚屬「八和會館」，團體由前任人大代表及政協委員汪明荃擔任主席；而落敗的何日明更加接近建制，有參與內地多個社團，如東莞市外商投資企業協會第八屆理事會副會長等。

10名藝術範疇代表，先由藝發局選民選出，再經特首任命，任期為三年。（資料圖片）

投票延後 投票率創新高

今屆選舉投票原定於10月20日及21日，在旺角綜合大樓社區會堂進舉行。受示威遊行影響，政府在10月20日下午宣佈，投票提早結束，改於10月21日及22日繼續投票。投票完成後，在同一地方即場點票。

今屆有6,846名合資格登記選民，當中3,184人投票，投票率為46.5%，雖不過半，但仍為歷來最高。在2016年，該屆選舉共有2,456人投票，投票率達41.9%，已比前一屆多出8%。

27委員僅10人民選 屬小圈子選舉 委員每年主宰1.2億撥款

每年主宰1.2億元撥款的藝發局，是沒有行政權力的法定機構，主要協助藝術界別策劃及推動業界發展、審批資助申請和撥款計劃等工作，被視為文藝界的「大掌櫃」。現時27位藝發局委員中，有3名為政府代表，14名由特首直接委任，餘下的10名藝術範疇代表，則會先由藝發局選民選出，再經特首任命，任期為三年。

根據《香港藝術發展局條例》(第 472 章) 第三條，行政長官可委任最多十名由指定藝術範疇提名的代表，為藝發局成員。合資格團體的成員及個人藝術工作者可申請參與提名活動，為有關藝術範疇提名代表，以供行政長官考慮委任。

現屆藝發局成員任期將於2019年12月31日屆滿。而獲提名的代表名單將交予行政長官考慮委任為下屆藝發局成員，他們的任期將由2020年1月1日開始，至2022年。

對於民選議席少、難有所為，甄拔濤首先指出，過往有委員並非業界代表，「今屆雖然唔係個個pro-democracy，但起碼個個都係業界嘅人。」他又表示，藝發局27個委員中，除主席、副主席及三位官員代表外，共有12位委任代表及10位民選代表，雙方比例相約，並非不可能進行游說。「佢哋都願意傾，唔係鐵板一塊，有機會可以幫手推動政策。」