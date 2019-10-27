【傷痛17歲】家暴父自殺　少年內疚變酗酒　如何歷八年撫平創傷？

向家人噓寒問暖，對很多人來說也許平常不過，但也有些人，花近十年仍問不出一句：「你瞓得好嗎？」小時候受到酗酒父親家暴的Eric形容，過去一家四口如同置身戰場，17歲時他曾因抵受不住，持刀架在父親頸上。但父親在一個月後跳樓自殺，Eric認為與自己有關，因此十分自責，夢魘纏繞不散，更侵蝕人生，他開始濫藥酗酒，亦與母親和妹妹疏遠。一直到了今年25歲，他在青年更生教練課程的引導下，終學懂放下傷痛，重新與家人修補關係。

在Eric的記憶中，爸爸是個「不熟悉的人」。（呂諾君攝）

「最開心係佢飲醉之後瞓著⋯⋯」

在Eric的記憶中，爸爸是個「不熟悉的人」，只記得他任職運輸散工，每晚回家必定喝酒，喝醉後便在家中四處打鬧，「最開心係佢飲醉之後瞓著，咁成家人就可以有幾個鐘安寧。」Eric說，過去和妹妹、媽媽一看到爸爸回家就感到害怕，平日在家也很安靜，不談話之餘，也生怕一不小心發出聲響，就會惹爸爸不高興觸發爭執。

初中時期接觸咳藥水和酒

「試過被摑到面上有好深掌印，到第二朝仲未散，返到學校畀同學笑。」Eric指，他在校內與同學關係不好，常常被人排斥欺凌，上課時只想睡覺，覺得並沒甚麼意義，加上家庭壓力，當時的想法已十分負面，「14、5歲已經唔想讀書，覺得屋企同世界都冇得變，有時仲會想反抗，想打同學。」Eric指，那時常常很晚回家，和友人在街上流連，期間接觸了咳藥水和酒，慢慢的開始上癮，「每次飲完都開心，成個人好亢奮，每次臨返屋企都要飲兩樽咳水。」

一家人能放下傷痛修補關係，過程並不容易。（呂諾君攝）

刀架在爸爸頸上

七年前的某天，Eric如常回家，再次與爸爸發生爭執，不過這次，他禁不住衝動，走了入廚房拿刀，並將刀架在爸爸頸上。「我話我想殺阿爸，嗰刻我真係想，最後係阿媽出嚟阻止，問我：『醒未呀，值得咩？』，我先放低把刀。」事件過後一個月，Eric接到爸爸跳樓身亡的消息，他最早抵達醫院認屍，自責之餘，也對家人感到愧疚，覺得要為事件負上責任。從那時開始，Eric想要取代爸爸保護家人，但物極必反，剩下來的一家人，關係反而愈走愈遠。

媽媽：兒子如刺蝟般，自我防衛很強

Eric母親形容，那時兒子就如一隻刺蝟般，自我防衛很強，「佢一方面好憎爸爸，另一方面又慢慢變成好似爸爸咁樣」。媽媽說，兒子持刀的行為其實只是想保護家人，她對此感到十分心痛，「我個仔咁乖，點解要為咗個咁嘅人(丈夫)，用自己前途去換我哋(自己及女兒，即Eric妹妹)安全？」 她又指，過往曾也有自殺念頭，亦曾看精神科醫生，而在丈夫離世之後，一家三口的關係亦受影響，即使在同一屋簷下，仍如同陌路人般不多說話。

過往一家三口雖然身處同一屋簷下，卻如同陌路人般不多說話，能修和關係，三人都有努力。（呂諾君攝）

「生命教練」聆聽細訴

直至約五個月前，Eric參加了青年更生教練課程，當中鼓勵作為導師的「生命教練」多同行、陪伴，「平時見社工，大部分都係想畀答案你，但呢度嘅人會聽你講嘢，想你自己諗。」Eric指，課程中用上不同方法幫他轉化成長傷痛，令他有所覺醒，「現時會諗，阿媽年紀都大，一日一日咁老，第時就得返我同阿妹，關係唔可以再繼續係咁差。」現時他戒掉酗酒和濫藥，亦不時當義工、到老人院做魔術表演，除此之外，他對妹妹也放下了專制和嚴厲的態度，近年他們會一起看直播球賽，也會以「你瞓得好唔好呀」等來主動噓寒問暖。

「 賽馬會青年更生教練課程」由自在社於2018年開始舉辦，創辦人周華山曾在理工大學和香港大學教授社會學與心理分析多年，希望在課程中能用生命教練的方式幫助更生人士。他表示，吸毒、坐監等都是表現問題，真正需要解決的其實是內在問題，又指Eric在第一堂課已主動說出了很震撼的故事，到了現時態度已正面積極了很多，加上Eric媽媽也有參與，對於修和一家人關係有很大幫助。周華山指，未來或會讓Eric學習擔當別人的生命教練，以過來人身份支持其他更生人士。

周華山（左）指，未來也希望Eric（右）學習擔當別人的生命教練，以過來人身份支持其他更生人士。（呂諾君攝）

賽馬會第四屆青年更生教練課程（費用全免）

全日課程時間：

2019年10月26、27日 (六/日12:00-9:00pm)

晚上課程時間：

(15堂 - 逢星期四 7:00-10:30pm)

2019年10月31，

2019年11月7、14、21、28，

2019年12月5、12、19，

2020年1月2、9、16、23、30，

2020年2月6、13日

(1堂 - 星期五晚 7:00-10:30pm)

2019年12月27日

查詢電話： 5540 2411 (Amy Tsang)

查詢WhatsApp : 55401034 (Wing Chan)

查詢電郵：yrc@dreamspossible.hk