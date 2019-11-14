【11.13上水】外判清潔工疑遭黑衣人掟磚　搶救逾一日證實不治　

昨日（13日）中午，一名70歲清潔工在北區大會堂附近的衝突中，懷疑被黑衣人擲出的磚頭掟中，送院搶救後，延至今晚（14日）晚上10時51分不治，威爾斯親王醫院發言人指，個案會轉介死因裁判官跟進。食環署證實事主是一名街道潔淨服務承辦商員工，主要負責街道清潔工作。香港婦女勞工協會與清潔工人職工會今日發出聯合聲明，指該名外判清潔工在一批人混戰期間，被磚頭擲中頭部；而食環署在網頁中證實他為食環署外判清潔工，並指工人當時在午休期間，該會要求食環署澄清，為何未有調查便肯定並公佈當時是事主的午休時間，擔心會影響外判公司以此為藉口逃避工傷賠償責任。

事發於昨日中午上水廣場外，有身穿黑衣的示威者與另一批人士發生爭執。從兩段網上片段可見，事發時有人手持長棍衝向黑衣人，有黑衣人見狀上前搶奪長棍，其他示威者亦加入戰團。而上述兩批人士執起地上磚頭互掟，一名身穿黑衣人舉起右手掟磚，飛向另一名疑正在用電話拍攝、一名身穿深色外套人士，被掟中人士隨即倒地。

而另一條網上片段可見，現場多名人士不斷向示威者掟磚及叫罵，示威者後退亦開傘抵擋，有女士高叫「走啦！死曱甴」，其間一名70歲外判清潔男工懷疑受傷倒地不起，防暴警其後到場施發催淚彈驅趕，該名傷者其後證實頭部受傷倒地，延至今晚（14日）10時51分不治。

威爾斯親王醫院發言人指，一名70歲男子因頭部受傷，11月13日由北區醫院急症室轉送本院神經外科 。病人情況持續惡化，於今日 22時51分離世。院方對病人離世深感難過，謹向家屬致以深切慰問，並會提供可行協助。有關個案會轉介死因裁判官跟進。

昨日一名70歲男子在上水衝突中受傷。 （網上圖片）

質疑未經調查便肯定事發屬午休 憂逃避工傷賠償

香港婦女勞工協會與清潔工人職工會今日發出聯合聲明，指《逃犯條例》的示威持續四個多月，對於事件中受傷及死亡的人致以深切哀悼，又指事件發展至今揭示政府無能，政府將平息事件的責任交給警方，任由警方使用各種武力進行鎮壓，至今日衝突不斷升級，造成多宗暴力衝突，認為特區政府難辭其咎。

該會以昨日上水一名外判清潔工，在中午時段與一批人混戰期間被磚擲中頭部的事件為例，指政府的無能將各項政策法例的漏洞和不足突顯出來，其後食環署在網頁中證實事主是食環署外判清潔工，並指涉事時他正在午休期間。該會要求食環署澄清，為何未經調查便肯定並公佈事發時屬事主的午休時間，擔心會影響外判公司以此為藉口，逃避工傷賠償責任。

外判清潔工無裝備 或構成疏忽賠償

該會表示，根據香港法例第282章，《僱員補償條例》就僱員因工受傷不論過失，也應受到僱員補償制度保障，但是對於午膳期間所遇到的意外不一定受《僱員補償條例》保障，但外判清潔工人的工作是在街上，午膳也可能是在街上、休息也在街上，而外判清潔工職責是，如有市民要求處理清潔事宜，亦需要馬上處理，故認為事發在午間時分，不一定是午休時間。該會又指，近期局勢動盪，食環署及外判公司對於外判清潔工並無適當安全指引、以及沒有提供足夠裝備，認為有機會構成「疏忽賠償」。

該會認為，事件根本是政府未能處理因反對修訂《逃犯條例》引起的抗議行動，該會要求政府需積極回應市民訴求，不要讓市民繼續在衝突中受傷，又指既然受傷人數持續增加，更應盡快「成立獨立調查委員會」，對於是次受傷的外判清潔公司，該會要求外判清潔公司為該名不幸的工友申報工傷，以在職期間受傷個案處理。