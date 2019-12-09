石籬大車違泊易生意外　區議員促警加強執法：人手不足不是藉口

葵涌一帶違例泊車問題嚴重，每到晚上，大貨車、旅遊巴、小巴、私家車等便泊滿街頭，阻礙出入之餘，行人過路時視線受阻，易生意外。有居民反映，石貝街違泊嚴重，自數年前開始「冇人理」，一些大廈出入口前如被封路，加上附近的工程，長者、輪椅人士容易被車撞倒。區議員指，該區多處都有重型車輛違泊，而近數月在區內鮮見警員巡邏，情況更加嚴重，他已就事件去信警務處處長，希望警方能加強執法。

在石貝街，每到晚上，大貨車、旅遊巴、小巴、私家車等便泊滿街頭。（讀者提供圖片）

居民劉先生指，平日見到葵涌石籬一帶有大量車輛在路邊違例停泊，其中在石貝街，每晚約七時大、中、小型的車輛陸續駛回區內，由街頭一直泊至公園門外，到約十時情況最為嚴重，晚晚如是。雖然車輛到了早上約七時便會開始駛走，但晚上會對行人造成很大不便。劉先生表示，他們出入時要「揳車罅」，而區内不少大廈均住有長者、輪椅人士，情況倍加危險。

「情況已持續兩、三年時間，尤其假期前更加多車。」劉先生指，違泊問題並非一朝一夕，但近日卻變得更加嚴重，「可能抄牌的確少咗，啲人更加隨意泊。」他指，平日不時見到附近一帶有警車駛過，質疑警員是看不到情況還是一直沒有執法。他又指，過去曾向大白田區議員投訴，惟對方指車位不足「冇辦法」，因此近日只能轉向鄰區的區議員求助。

雖然車輛到了早上約七時就會開始駛走，但晚上會對行人造成很大不便。（讀者提供圖片）

「政府不斷發牌，但唔夠車位係一個問題，但近日啲大車見冇人抄牌，泊晒喺路邊，令情況更加嚴重。」葵青區區議員林紹輝指，除了石貝街，和宜合道一帶亦有不少旅遊巴、大貨車等違泊，認為近數月一些大型車輛的司機發現甚少「抄牌」，「貪方便」沒有將車泊到位處較遠的車位，就此將車泊在路邊，持續多年的違泊問題已達「失控」階段。他表示，「人手不足」絕對不是警方沒有執法的藉口，指「交通警唔會上前線」，但現時即使報警仍少有見到警員前來抄牌。「有街坊反映過斑馬線時睇唔到車，亦有啲對頭車差啲相撞，其實真係好阻礙道路使用者。」林指，已就事件去信警務處處長，希望問題能早日改善。