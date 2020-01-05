【逃犯條例】下半年罪案飊升　行劫﹑爆竊﹑搶掠增倍　縱火升三倍

自去年中反修例風波，過去數月本港多區有店舖遭縱火、錶行劫案有上升趨勢。警方指反修例示威持續半年，罪案數字持續上升，因應社會情況需調配警員日常警值。據警方資料，2019年下半年「縱火案」比上半年大增三倍。至於下半年的爆竊、行劫及搶掠案，亦較上半年及去年同期，增升一倍。自去年八月，本港發生至少15宗錶行金行等搶劫案，早前有商戶指旺角警力巡邏欠奉。據警方資料旺角區劫案數字，佔2019年下半年整體劫案約兩成。總結而言，2019年下半年的縱火、爆竊、行劫及搶掠案數字，較過去兩年同期有上升趨勢。

縱火案

縱火案增逾三倍

反修例風波其間，各區陸續出現多宗縱火案，包括尖沙咀﹑牛頭角等多區警署被投擲汽油彈，港鐵站多個出口被縱火焚燒，中國銀行﹑匯豐銀行遭縱火破壞等等。根據資料顯示，本年上半年度的縱火案數字為155宗，下半年則為647宗，增逾三倍，共偵破72宗；而2018年下半年共有149宗案，同期比較亦已增三倍。同時，2018年縱火案數字有下跌趨勢，惟2019年下半年度數字大增，超出過去兩年全年數字近一倍。

行劫案

劫案增一倍

去年下半年劫案頻生，警方曾於記者會上表示，去年首11個月的劫案較年同期上升28%，由往年每三日一宗，變成本年隔日一宗。自八月起全港各區已發生，至少15宗錶行金行等搶劫案，當中以油尖旺區為主。據資料顯示，犯案手法包括使用槍械行劫，使用類似手槍形物體行劫、其他行劫的行劫案，去年上半年的共有44宗；而去年7月至11月，則發生126宗劫案，數字較2018年同期上升近一倍，警方共偵破62宗案件。對比2018年下半年有63宗案，去年的劫案數字已增一倍。

爆竊案

爆竊案升近一倍

警方表示，爆竊案包括有毀壞及無毀壞的案件，2019年上半年共有786宗，下半年則有1310宗，當中偵破299宗，顯示去年下半年的爆竊案數字，較上半年升逾一倍。至於，去年下半年的數字與2018同期，比較已升近一倍。過去三年，2019年的爆竊案數字多達2,096宗，對比2018年的1,575宗、2017年的1,864宗，去年的爆竊案比過去兩年為多。

搶掠案

搶掠案增近一倍

而搶掠案方面，2019上半年共有58宗，下半年則共錄得105宗，升近一倍，共偵破30宗；2018年下半年共有54宗搶掠案，同期比較已增近一倍。2018年搶掠案數字較2017年稍微下跌15%，2019年下半年度數字已貼近2018及2017全年數字。

旺角區行劫案佔整體數字逾兩成

西九龍總區向來為全港最多罪案發生的地區，翻查2017及2018整體罪案數字，西九龍總區罪案數字均為各區之中最高。翻查旺角區﹑油尖區及深水埗區，下半年發生多宗錶行劫案的旺角區，7至11月的行劫案數字為28宗，佔整體劫案數字逾兩成，而油尖區及深水埗區則分別佔約一成；而爆竊案方面，深水埗區則佔整體數字逾一成，為三區之冠，旺角區及油尖區則分別佔貼近一成。

警方：將留意趨勢加強巡邏

警方回應時表示，將密切留意有關罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏，並進行針對性的情報主導行動及防罪宣傳工作以打擊罪案。