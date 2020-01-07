【公路簡體字？】西貢現「湾」路面文字惹爭議　專家解構字體之謎

西貢行車路現簡單字標示？近日有市民發現西貢公路南圍與鄭植之中學之間一段行車路，路面上「清水而是中文俗寫寫法灣」字樣，被刻畫成了「湾」，事件引起網民爭議。有西貢區議員認為該個「清水湾」為簡體字，並指字體欠缺清晰，他稱會相關政府部門了解。道路研究社社長表示，上址道路的「湾」字並非正式的簡體字，而是中文俗寫。他續指，相關部門並非故意寫簡體字，早年香港道路標示使用「較粗綫條」字體，因此沿用筆畫相對的俗字「湾」。

西貢公路疑出現 簡體字路面標示

有指西貢公路出現簡體字路面標示，今午（7日）發現懷疑「簡體字」的西貢公路南圍與鄭植之中學之間一段上斜路段了解，上述路段沿途均使用「灣」及「湾」兩字。在該路段上斜位置有兩個簡體「湾」字，而在下坡位則有兩個繁體「灣」字和一個簡體「湾」字。

附近居民不能接受 區議員：會就事情作出跟進

西貢鄉民西貢白沙灣區議員何偉航稱，早前他接獲村民反映，西貢公路南圍與鄭植之中學之間一段上斜路段下的「清水湾」一字為簡體字，他接著會向相關政府部門查詢相關事宜。「據我了解，街上的字不應為簡體字。」何指，街坊對於這件事普遍感到詫異，他們沒想過香港會出現這類型字體，他指不能容忍這些事情再次發生。他續說：「我平常所見在其他道路上個『湾』字也甚少這樣寫。」

解開『湾』字疑雲 原來『湾』字早在二十年前就通用？

專門研究道路的《道路研究社》解釋，上述的「湾」字並不是正式的簡體字，而是中文俗寫寫法。「湾」字早於二十年前已被使用，1998年杜老誌道天橋下的「港灣道」，也是使用「湾」字。「其實不是故意寫簡體字，而是綫條較粗，寫不到太複雜的字。」道路研究社社長邱益彰指大約十年前，本港路面標示改用「較幼綫條」的字體，可能開始重用正式繁體寫法。

其實現時港鐵站內的「灣」字體，例如灣仔站、銅鑼灣站、西灣河站、筲箕灣站等，皆是使用「湾」字，而網上現存解釋為這個是「灣」字的行書寫法及異體字。