【區議會開鑼】屯門區會首日開會　陳樹英黃丹晴自動當選正副主席

新一屆區議會會期於元旦日展開，屯門區議會今天（7日）首次召開會議。民主黨陳樹英及屯門社區網絡的黃丹晴，在沒有競爭下自動當選正、副主席。會上亦修訂了多項議會常規，包括取消授權投票、廢除增選委員及增設以記名方式紀錄區議會討論等，其後有區議員再提出三項臨時動議。而在會上一眾區議員為反修例犧牲者默哀期間，有建制派議員一度離場抗議。

今早首次大會召開之前，有屯門民主派區議員到場請願，高叫「還我寧靜公園、不要大媽表演」等口號，並向民政專員馮雅慧提交請願信，要求屯門民政專員全面介入屯門公園因歌舞表演引致的噪音問題，呼籲康文署加強執法和恢復跨部門聯合執法，杜絕非法行乞及高噪音表演。

被視為主席大熱人選的朱順雅，早前突然宣佈退出民主黨，今天屯門區議會大會上選出正、副主席，分別由民主黨陳樹英和屯門社區網絡的黃丹晴在無競爭下自動當選。陳樹英在當選後表示，屯門區議會首次由民主派主導，希望議會和民間運動能好好配合，將五大訴求一一落實，同時在民生事項「交出亮麗的成績表」。黃丹晴則指，雖然「公義永遠遲來」，但抗爭不會因區選勝利而停止，承諾會與其他同事一起努力，為社區及香港做得更好。

完成正副主席選舉後，新任主席陳樹英開始主持會議，並加入了10項新議程，當中包括處理民主派區議員要求宣讀聯合聲明。黃丹晴又提出，在會上為在反修例運動中犧牲的人士默哀一分鐘，工聯會陳有海兩次發言提出反對，其後一度離場抗議；民建聯的賴嘉汶和屯門鄉委會主席劉業強亦在默哀期間離席。

會上一班區議員為在反修例運動中犧牲的人士默哀一分鐘，有建制派議員一度離場抗議。（呂諾君攝）

之後大會討論修訂多項區議會會議常規，當中包括通過了取消授權票、增設以記名方式紀錄區議會討論、動議及表決及取消增選委員等等，並即時生效。除此之外，旁聽人士亦可於不影響會議進行下可以進行直播或錄影。

在專職委員會的議程上，區議員巫堃泰提出增設公民權利發展委員會。完成了召開討論武漢肺炎特別會議、參加渣打馬拉松區議會盃等議程後，有區議員提出新增三項臨時動議，包括處理屯門公園噪音、要求香港政府正式落實五大訴求、召開特別會議討論1028毒氣和警暴問題等等。其中區議員黎駿穎表示，過去數星期他與同事都有到公園視察，但認為政府部門要更積極就嘈音問題主動出擊，希望未來透過跨部門處理，能早日重塑公園的意義。