天逸邨互委會隨地派發生豬肉　街坊無懼衛生問題一掃而光

根據《香港科技大學學生會編輯委員會》報道，昨日（20日）下午4時，天水圍天逸邨外有人免費派發生豬肉，引來大批市民排隊領取。當中有負責派發的人士直接將豬肉置於地面分拆，引來衛生問題。元朗宏逸區議員巫啟航指，活動由天逸邨其中一幢大廈的互委會舉辦，稍後會與互委會人員商討。

隨地分拆生豬肉

從科大編委的報道可見，數名穿便服人士把逾三十箱生豬肉放置地面，地上又有懷疑豬肉融化的雪水流淌，更有工作人員直接將豬肉置於地面分拆，有工作人員戴上勞工手套，亦有人徒手派發豬肉。

天逸邨互委會派發逾三十箱生豬肉，排隊領取的市民眾多。（Facebook專頁「新屯元天核心情報」提供）

區議員：活動由互委會舉辦

巫啟航指，事件發生後，收到不少街坊致電投訴，憂慮豬肉來源，又認為事件會帶來衛生問題。對於報道中提到有工作人員稱活動由「有衣食」主辦，巫啟航表示，活動實際上是由天逸邨其中一幢大廈的互委會舉辦，「由於互委會一向有派發物資的活動，例如之前會派發罐頭、果汁、利是，屬自發、獨立的居民組織，因此不會通知區議員。」但他表示，今次是互委會第一次派發生豬肉，引來熱議，「的確不太衛生，有必要向大家交代清楚。」他會於稍後時間與涉事互委會聯絡。

巫啟航又提到，縱然有居民擔心衛生問題，但生豬肉仍然十分搶手，「見幾十箱生豬肉全部派曬。」為免有市民進食該批豬肉後不適，他表示會開放熱線94265060，讓因進食該批豬肉感到不適的居民聯絡。

地上有懷疑豬肉融化的雪水流淌，更有工作人員直接將豬肉置於地面分拆，有工作人員戴上勞工手套，亦有人徒手派發豬肉。（Facebook專頁「新屯元天核心情報」提供）

有衣食：保留追究權利

另外，「有衣食分享計劃」發言人回覆《香港01》查詢時表示，事件與他們無關，「我哋唔會派新鮮肉類，同埋我哋工作人員工作期間會著制服，一件紫色polo衫，方便市民辨認到。」她指，從網上流傳的相片中可見，工作人員並沒有穿著紫色制服，並不是「有衣食」的工作人員。「我哋會保留追究不實報道的權利，因為事件影響我哋地區工作。」