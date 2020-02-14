【武漢肺炎】建制組「抗疫連線」　向全港清潔工派一萬個口罩

武漢新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續擴散，早前政府宣布將向清潔工派發70萬個口罩，不過目前仍未見有新進展。建制派早前成立「全港社區抗疫連線」，今日（14日）向全港18區清潔工派發約一萬個口罩，大批清潔工到場領取。聯盟發言人新界鄉議局副主席張學明指，早前不少善心人士向聯盟捐贈大批口罩，為向清潔工表達謝意，特意向工人免費派發。另又有建制派人士稱，該批派發的口罩規格，「應該高級過呢到全部人」。

「全港社區抗疫連線」今日在粉嶺安樂邨垃圾收集站派發約2,000個口罩，約有100名清潔工人抵埗領取口罩，場面一度出現混亂。 （龔嘉盛攝）

CSI口罩下月陸續派發

「全港社區抗疫連線」由新界鄉議局副主席張學明、民建聯副主席陳勇、九龍社團聯會會長陳振彬及民建聯陳克勤等人牽頭組成，今日在粉嶺安樂邨垃圾收集站派發約2,000個口罩，約有100名清潔工人抵埗領取口罩。北區環境衞生總監梁智輝亦有到場，他對聯盟派發口罩表示感謝，指由懲教署生產的口罩將會於下月陸續向清潔工派發。

在24個地點派發 口罩來源地未明

張學明指，抗疫聯盟於2月7日成立，是次派發的口罩由善長向聯盟捐助及自行採購，不過未有透露口罩的來源地。他又表示，今日全港18區有24個地點，均會向全港前線清潔工人派發共一萬個口罩，每個清潔工人可獲5個。張學明補充，目前全港因疫情陷入惶恐之中，為感謝前線工友不辭勞苦工作，特別向他們派發口罩。陳勇則呼籲，如有善長欲向有需要人士捐助抗疫物資如消毒搓手液等，歡迎與聯盟聯絡。

一包五個口罩 有清潔工發現內裏僅得三個

在粉嶺區和合石公廁負責清潔的劉先生指，過去五個月只獲公司派發一個口罩，他曾向公司索取口罩亦不果，平時工作只用毛巾包圍口鼻作保護。他今日從聯盟領取五個口罩，估計可使用兩日，形容「仲好過中六合彩！」不過，亦有清潔工在開啟口罩包後，發現內裏只有三個口罩。

至於在粉嶺區內負責收集垃圾的吳女士則指，自疫情開始後，公司偶爾才有口罩派發，「疫情之前就日日派，但𠵱家成個星期都冇！」她指自己臉上的一個口罩質地透薄，需要自行在內加墊紙巾，「我呢一個已經用咗五日啦，冇計，要開工。」她又擔心，防疫用品不足會令自己容易感染疫症，認為政府應加大力度採購物資，向前線清潔工派發更多防疫用品。

公廁洗手液亦被偷

於安樂邨垃圾收集站任管工的梅姐指，垃圾站物資非常短缺，早期更曾經有人到公廁偷取洗手液，「不是每個廁所都有人在晚上留守，第二日返工竟然見到得返個樽，入面嘅洗手液冇哂！」但梅姐指，明白整個社會都處於物資短缺的階段，這幾日公司陸續有向工友提供漂白水及手套，情況已大幅改善。