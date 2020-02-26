【新冠肺炎】DSE疫情下如期舉行　調查顯示逾九成五考生感憂慮

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情肆虐，全港中小學及幼稚園需停課至復活節假期結束後，惟教育局於昨日（25日）公佈，應屆文憑試將如期舉行。循道衛理亞斯理社會服務處學校社會服務部早前曾就疫情對應屆文憑試考生的影響，進行了一項網上調查，結果顯示目前的社會環境令考生對應試的時間規劃及對未來產生憂慮、壓力，因此機構認為，教育局及考評局應該延期文憑試安排，並以考生的身心健康作為首要考慮。

「心情不安，缺乏老師密切關注學習情況」、「焦慮，難以靜心溫習」、「不能考模擬試，不清楚自己的能力」......在武漢肺炎疫情之下，考生除了擔心健康狀況，學習安排亦受影響，不少人對應考DSE都感到有壓力。循道衛理亞斯理社會服務處在本月10日至16日期間進行了「肺炎疫情對DSE考生的影響」網上問卷調查，收集來自多間中學共695名應屆文憑試考生的回應，當中受訪考生男性佔37.1%，女性佔62.9%。調查結果顯示，逾九成五的受訪考生因疫情感到緊張、焦慮、害怕、擔心或不安，更有兩成人感到有傷害自己的想法。

調查結果顯示，逾九成五的受訪考生因疫情感到緊張、焦慮、害怕、擔心或不安。 （資料圖片）

壓力來源自疫情及社會局勢

機構認為，結果反映考生的情緒壓力甚高，情況令人關注及憂慮；而當中壓力來源分別來自「肺炎疫情」、 「準備時間不足」和「社會局勢」。考生除了希望家長提供良好溫習環境、給予空間，也希望獲得信任及關懷；對學校則期望盡快落實模擬試安排、提供網上學習資源（如Pasr Paper）和定期關顧學習需要。

建議考評局延期文憑試

就以上情況，循道衛理亞斯理社會服務處希望當局重新考慮有關文憑試的安排，建議考評局應作出延期，在疫情受控下才安排考試，並邀請專家從防疫角度上審視整個考試安排程序，承諾提供考生及監考人員每天應考所需足夠數量的口罩及防疫物資等。在學校、家長及情緒支援方面，除了學校和家長的多方面配合，服務處亦建議教育局增設專用熱線予應屆文憑試考生，提供輔導及查詢考試安排。