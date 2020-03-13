【大帽山蓮姐】蓮姐月底遷離茶水亭往遊客中心　山友：繼續支持

大帽山茶水亭的經營權屢掀關注，年初傳出蓮姐未能中標、恐失25載的經營權的消息，引發十萬網民聯署聲援，至日前（7日）特首林鄭月娥到大帽山郊野公園了解公園管理服務，探望「蓮姐茶水亭」，當晚更在Facebook專頁透露，蓮姐將搬到大帽山郊野公園訪客中心旁的茶水亭繼續經營。至今天（13日）蓮姐終在網上宣布，事件於昨天有了最終結果，她將於本月31日遷往新址，而一眾山友則表示，不論蓮姐搬到何處都「一定會繼續支持！」。

大帽山茶水亭多年來一直是山友的重要補給站。（資料圖片／蔡正邦攝）

大帽山茶水亭多年來一直是山友的重要補給站，而店主蓮姐深受行山人士歡迎，數年前寒流襲港，大帽山如被「冰封」之際，蓮姐更曾留守茶水亭接近40小時，為滯留山上的人士提供熱水、熱食。而近年蓮姐為了響應環保，於店內增添「環保再斟」設施和加入了「無飲管伙伴」計劃。

+ 2

本年一月，有山友在網上發文指，因漁護署的招標結果遲遲未有公布，蓮姐開始擔心自己無法中標，不能繼續經營茶水亭。消息引起大批網民關注，更有人發起「十萬聯署捧大帽山蓮姐」。據知，漁護署上月終正式通知蓮姐不獲續約，當時區議員趙恩來曾嘗試聯絡漁護署，並要求署方重新考慮蓮姐過去對大帽山的貢獻，延續蓮姐的經營權，惜最終仍無法扭轉結果。後來該署作出讓步，為大帽山郊野公園遊客中心旁另一個空置的茶水亭進行招標，並加入以非收入的標準進行報價評估（非價高者得），而蓮姐在無競爭對手的情況下中標。

不過，有指新舖位地點較現舖偏僻，人流也較少。蓮姐今日在Facebook專頁上宣布，經歷了廿五載寒暑後，大帽山茶水亭將在2020年3月31日要終結，將要搬遷到大帽山郊野公園遊客中心（即毅行者八號檢查站內）。她又對各界就租約招標事宜的關注及支持表示感謝，亦希望大家能繼續支持。帖文引起一眾山友的熱烈迴響，數小時內已有近200人回應，不少人表示「搬去邊就行去邊」、「幾遠都去」，也有人表示「永不幫襯新檔主」，以示對政府處理茶水亭經營權問題的不滿。