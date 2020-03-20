【新冠肺炎】AMC Pacific Place證確診者曾到場看戲　停業兩日

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日（19日） 新增16宗確診個案，全港累計208宗確診個案及1宗疑似個案。百老匯院線旗下AMC Pacific Place證實，周三（18日）其中一宗確診個案，曾於潛伏期間內到該院看電影，該戲院將於今日（20）起一連兩日暫停營業，進行高規格清潔及消毒。

受影響場次客人可安排退款或換票

今日凌晨1時許，AMC Pacific Place在facebook發帖，指收到衞生防護中心通知，其中一宗於本月18日確診新型冠狀病毒的患者，曾於潛伏期內（3月13日）到該院觀看電影。有見及此，該院將於今日（20）起一連兩日暫停營業，經票房購買受影響場次之客人，可於30天內親臨 AMC Pacific Place票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券，而贈券有效期為領取當日起計1個月。如經網頁或應用程式購買受影響場次的客人，將獲安排信用卡自動退款。

停業期間，該院將根據衞生防護中心感染控制處之指引，安排第三方清潔公司進行高規格的清潔及消毒，並將小賣部一切對外展示的食品，無論非包妝及包裝均全數銷毀，以降低感染及傳播病毒的風險。

此外，於該院工作的所有戲院職員，包括經理部、院務部、小賣部等，需自我隔離14天，公司將調派其他分店另一組職員於周日（22日）重新服務觀眾。該院表示，會密切注意最新狀況，如有任何查詢，可電郵至info@cinema.com.hk或致電顧客服務熱線2388-0002（辦公時間：每天11:30至20:00）。