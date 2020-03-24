【大埔鷺鳥林】繁殖季節吸大批「龍友」留倩影　團體：須保持距離

適逢3月，又到鷺鳥繁殖季節，近日引來不少市民前往鷺鳥林拍攝。大埔鷺鳥林對出亦不例外，今早（24日）便有約20名市民到場拍下珍貴一刻。有觀鳥團體建議，市民在拍攝鷺鳥時須保持一定距離，切勿騷擾鳥兒繁殖，否則有可能觸犯法例。

記者今日（24日）到大埔鷺鳥林視察，發現樹上有大批鷺鳥聚居，不少鷺鳥叼着樹枝，頻頻來往樹上築巢。此景象吸引大批市民到場攝影，早上11時，與鷺鳥林有一條馬路之隔，已有約20名市民提着相機駐守，準備捕捉鳥兒飛翔一刻。

記者今日（24日）到大埔鷺鳥林視察，發現樹上有大批鷺鳥聚居，不少鷺鳥叼着樹枝，頻頻來往樹上築巢。（黃文軒攝）

市民林先生有數年攝影經驗，他指自己早前看見網上有人貼出鷺鳥圖片，眼見鷺鳥飛行時姿態優美，故今日第一次前來，打算拍下鷺鳥繁殖期間珍貴時刻。他今日帶同椅子前來，表示一拍攝便是4、5小時，他又指一兩個月後會有小鷺鳥出生，屆時的照片將會更震撼。不過，林先生又強調，生態攝影以不打擾生物為旨，故在攝影時亦會與鷺鳥保持一定距離。

香港觀鳥會研究經理余日東指，每年3月至6月左右均為鷺鳥繁殖季節，如過了這段時間，鷺鳥便會待下年同樣時間才會再次回到繁殖林。余日東表示，歡迎市民拍下鳥兒作紀錄，以及與別人分享。

不過余日東提醒，香港所有繁殖鳥類都受法例保護，如有市民騷擾鳥類繁殖會犯法。根據第170章《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毁或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，違例者最高可被判罰款10萬及監禁1年。余建議，市民在觀鳥時須保持一定距離，切勿做些不必要的動作如高談闊論等，影響鷺鳥繁殖過程。