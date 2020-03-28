150米長巨型攝影裝置現港鐵站　記錄芭蕾舞者與灣仔街頭互動　

藝術就在身邊？近日港鐵灣仔站內出現一幅長約150米的大型攝影裝置，名為「這是灣仔」，作品由藝術家Jevan Chowdhury構思，共有40多名首席舞蹈員、獨舞員、群舞領舞員及市民參與其中。鏡頭亦捕捉了香港芭蕾舞團團員的舞姿，記錄他們與灣仔不同街道和行人互動。

「這是灣仔」通過現實與想像交融的鏡頭，紀錄「人生如戲，戲如人生」的日常生活面貌，透過攝影裝置，車站將化身為演出生活的舞台，引起大眾重新想像，並重塑車站作為社區中的重要公共空間。該項目由位於英國倫敦的設計工作室Wind & Foster受港鐵公司委託創作，與香港設計中心聯合策劃，並與香港芭蕾舞團、Treacle Media、英國國際貿易部及Conran+Partners合作完成，是「Moving Cities」計劃中的項目之一。該計劃透過持續創作一系列電影及攝影作品，以舞蹈展現世界不同城市的面貌，作品早前已於世界各地包括倫敦、巴塞隆拿、紐約及達拉斯展出，更獲獎無數。

構思該作品的藝術家、年約42歲的Jevan Chowdhury在倫敦出生，是一名藝術家及著名舞蹈電影製作人，同時亦是Winds & Foster Films的創辦人。Jevan的「這是灣仔」計劃，將舞蹈及城市結合成藝術品，重新定義都市空間，深受表演藝術愛好者及評論家的讚譽。