【西區有戲院】闊別西環二十載　新戲院預計6月底北街落成

西環自90年代末最後一間戲院——「福星戲院」結業後，多達20年未有新電影院落成，區內就近沒有戲院。西環街坊要去戲院看電影，每每要到中環IFC、太古城等商場。西環街坊苦等良久，近日傳出終於有新戲院座落西環北街的消息。街坊再也不用舟車勞頓看電影，街坊紛紛對新戲院表示期待。

新戲院將於西環北街海怡花園3座地下開設，目前正在進行裝修工程。（蔡正邦攝）

中西區區議會西環彭家浩在其Facebook表示，西環首個戲院將會於北街海怡花園3座開設，初步會在6月30日完工。戲院類型將會是類似油麻地百老匯電影中心，主要放映文化及小眾的電影院，而電梯位置會有Circle K便利店。

居於北街海怡花園的居民何太表示，預計建戲院的地址前身為教會，她對該地開設戲院表示歡迎和期待，因此平日如想看電影，街坊通常要到IFC或太古城商場。何太憶述，「之前西環有兩次重建，本來以為有位置留嚟開設戲院，但兩次都落空。冇諗過今次會開喺自己樓下」。育有子女的她希望新戲院能提供多類型的電影，如有適合小朋友的卡通就更好，但她同時對樓下有戲院感到擔心，「戲院開設後，人流會變多，都會怕人流複雜」。

另一名不願露面的西環街坊則表示，預計建成戲院的位置與昔日的「福星戲院」相距約200米，位於吉席街的「福星戲院」結業後，上址便成為教堂，後來教堂剛好搬到北街海怡花園3座地下（即新戲院現址）。他表示附近居民對開設新戲院都沒有太大反對聲音，普遍支持。