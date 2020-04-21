【新冠肺炎】撤食肆限客令　仍限1.5米枱距　小店東主嘆無幫助

食物及衞生局今日（21日）公布，由本月23日起，撤銷要求餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的50%的限制，新一輪限聚令撤銷餐廳「限客令」，但張枱仍要維持1.5米的距離。有小店及茶餐廳東主認為，由於店舖空間有限，即使取消食肆限客令，在限聚令下對生意亦無幫助。

茶餐廳負責人陳先生形容，目前是開業15年來生意最差的日子。（魯嘉裕攝）

位於西環的康樂茶餐廳負責人陳先生指，疫情肆虐下，生意額較往日大跌三成，平均每日營業額僅港幣1,000多元。他指，茶餐廳生意自2月疫情開始時已變差，至限客令實施後更見慘淡。陳先生形容，過往餐廳客源為附近的地盤工人及公務員，晚市尤其熱鬧。他慨嘆限客令一出，原本能坐30人的店，最多只能坐四枱客、約十多人，目前為開業15年來生意最差的日子，「畀着你啲姨媽姑姐約你出街，你都唔敢出啦」。

對於政府取消飲食處所最多只可坐一半座位的限制，但每張枱仍然要維持1.5米距離，陳先生坦言對生意並無幫助，「幫助就冇幫助，係都要坐鬆啲」。他解釋，因限聚令下只能維持四人一枱，小店座位有限，即使限客令取消，該店亦只能坐16人，只能寄望疫情盡快完結，令生意重回疫情前的水平。

另一間位於灣仔的新九記粥麵老闆娘Rosa表示，自從推行限客令，店舖為符合1.5米的距離限制，已將枱數大幅減少，本來最多能坐50人，現時只能坐20多人。她形容店內有一個小房間，本來能坐10多人，現時亦只能用作擺貨，生意跌近一半。對於政府取消限制飲食處所最多只可坐一半座位，Rosa坦言措施對生意不會有幫助，因仍需要符合1.5米枱距的限制，指店舖亦不會增加枱數，認為如座位太擠迫，客人亦會感到抗拒，「我擺得密又點，啲人唔想咁坐，咪又係一樣」。

Rosa又認為限客令是因應全球疫情嚴重，推行有關規例也是無可厚非，目前只希望盡量維持收支平衡，又希望限客令能盡快取消，「就算客人唔鐘意都可以慢慢調節，起碼我唔係唔跟佢（規例）犯法，唔使食告票」。