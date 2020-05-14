香港2月起爆發疫情，政府下令關閉全港所有表演場地。原本5月演出、由著名編劇莊梅岩所著的六四舞台劇《5月35日》亦被逼取消。劇場團隊《六四舞台》發起眾籌50萬，打算將劇目改為免費網上直播。眾籌約一星期已達標。劇目監製列明慧指，期望藉網上直播，令全球各地的人在抗疫期間，都能欣賞紀念六四的舞台演出。

由編劇莊梅岩所着的六四事件舞台劇《5月35日》去年上映，故事講述一對夫妻的兒子在六四事件中死亡，兩人一直不敢面對，直至年老後重新回憶往事。觀眾對舞台劇的反應熱烈，表演場場爆滿。今年劇場團隊打算重新將劇本搬上舞台，創作出《5月35日》 「庚子版」。原訂5月在香港藝術中心演出，但因疫情關係被逼取消。

由編劇莊梅岩所着的六四事件舞台劇《5月35日》去年上映，故事講述一對夫妻的兒子在六四事件中死亡，兩人一直不敢面對，直至年老後重新回憶往事。（劇照圖片）

上星期，團隊決定目標眾籌得35萬元，就將劇目改為網上直播；如籌得50萬元，便資助《5月35日》至學校巡演及海外巡迴放映等。眾籌經過一個星期已達標，預定於6月4日全日24小時在網上播放。

上星期，團隊決定目標眾籌得35萬元，就將劇目改為網上直播。（網上圖片）

列明慧表示，最初因「不想放棄」故將演出改為網上直播，於全球免費播放，並特意為演出加設中英文字幕。她現時回顧當初決定，認為做得正確，「世界各地都處於抗疫階段，許多關於悼念六四的活動都要暫停，正是一個機會讓大家都能欣賞舞台。」