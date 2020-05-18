油麻地戲院第二期擴建　建七層辦公室　露宿者之家續重置垃圾站上

政府於2009年將被評為歷史建築的油麻地戲院和紅磚屋改建成戲曲活動中心，第一期已於2012年7月17日正式啟用。上周五（15日）政府於油尖旺區議會社區建設小組公佈第二期擴建設計，當中涉及將現時位於垃圾站上層的露宿者之家遷至巧翔街加氣站附近，但需繼續與垃圾站綑綁重置；亦包括興建7層的辦公室和增加後台部份等等。區議員指出，反對將垃圾站與露宿者之家放在一起的意見談論多年，惟政府未見重視；又指社區並不反對有推廣粵劇發展的建築物，但建議可舉辦活動增加社區的參與度，才能有效提升文化氣氛。

日前（15日）政府於油尖旺區議會社區建設小組公佈第二期擴建設計。（政府文件截圖）

根據政府文件，擬建的油麻地戲院第二期工程佔地面積約565平方米，主要為油麻地戲院提供輔助設施及場地。工程計劃的範圍包括一個大堂擴展區、一個後台側翼擴展區、三間排演室、兩間練習室、一間辦公室、其他設施如儲物室、洗手間和機房；以及由食環署管理的公共廁所設施。從設計圖中可見，屆時擴建部份將分為矮座和高座，外牆分別採用黑白色玻璃設計，高座將有連同地庫和天台有七層的辦公室。

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因應油麻地戲院第二期發展工程，原本位於上海街及窩打老道交界的垃圾收集站和露宿者之家，日後將會搬到巧翔街的加氣站旁，惟屆時露宿者之家仍與現時一樣設於垃圾站之上，事件逾八年來一直有不少爭議。油尖旺區區議員胡穗珊指，做法對露宿者而言很不尊重，而過往立法會上曾就事件多次討論，在區議會社區建設委員會中亦有不少關注，惟政府一直以來沒有回應。她又指，新地點對部分露宿者或是區內街坊來說都相對較遠，擔心清潔工人會更加吃力，「區內三無大廈已經多，如果第時再加上因為垃圾站遠而造成垃圾亂掉，問題或者會更加嚴重。」

胡穗珊指，社區並不反對有推廣粵劇發展的建築物，但建議可舉辦活動增加社區的參與度。（資料圖片／歐嘉樂攝）

建議紅磚屋作導賞團之用

胡穗珊表示，地區意見普遍並不反對擴建油麻地戲院以推動粵劇發展，認為雖有戲曲中心於西九落成，但其實本地的粵劇設施仍是十分不足，不過她認為油麻地戲院的設計上應加以着重社區用途，「平日好多人都會專登去紅磚屋打卡，但現時間屋係用咗嚟做辦公室。其實點解唔可以喺高座起高一層，將紅磚屋空出嚟做社區教育、導賞團等等？」她表示，現時活動中心大致只供業內人士使用，但有空間舉行小型展覽、文化導賞等社區活動，認為當局並未將歷史建築的潛能用盡。除此之外，現時位於地面的公廁日後將重置到地底，胡指該公廁的使用率甚高，不少街坊擔心日後若建於地底，「叫天不應叫地不聞」之下會產生治安問題，她表示將就以上的意見盡快向部門反映，希望能作出改善。