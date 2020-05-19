【土瓜灣重建】車房收五封律師信限月內遷走　店主批市建局無溝通

2016年，市建局宣布在土瓜灣有六個重建工作，該區不少店主十分關注重建安排。可是，事隔三年多，店主卻仍未有機會與市建局討論相關事宜，令他們一直不清楚店舖該何去何從。今年4月20日，市建局更向車房店主發出律師信，要求他們須在一個月內（即5月20日）把店舖清空及搬走。事出突然，令區內不少店主感到恐慌。 今天（19日）房屋及發展規劃委員會舉行會議，土瓜灣重建項目KC009-KC013受影響非住宅租戶關注組便向議員及市建局代表反映「先安置後遷拆」的訴求，希望局方能與他們好好溝通相關方案。

重建資料不透明 受影響店主求助無門

據悉，受重建計劃影響的店舖約有200個，其中有一半或以上更是車房業。車房業與其他店舖的性質不同，要在短期內另覓新舖是難上加難。此外，雖然受影響的租戶會得到政府賠償，但以什麼準則去決定、計算賠償多少，多年來租戶多次向市政局查詢，希望獲得重建的相關資料，至今仍未得到回應。

電單車車房店主胡先生認為逼遷會影響該區小店生存。（曾鳳婷攝）

車房開店多規限 難覓址重置

電單車車房店主胡先生表示，「開設車房店舖需符合不同的條件，例如樓底要高，位置要大外，更要符合相關政府部門如環保署、機電處和消防處的標準。」胡先生指，自2016年，市建局向他們作凍結人口登記後，便沒有下文，並不清楚市建局會如何安置他們。

關注組成員曾就此多番尋找不同方面的援助，希望能與市建局會面，討論相關事宜，但始終未能成功。胡先生憶述，「2017年時，特首曾經落區，當時我們也曾經把請願信遞給她，她也接了。但最後她只把個案交給發展局處理，而發展局又把個案交回市建局跟進」，事情最終還是不了了之。胡先生對此感到無奈，並認為這會影響小店的生存，尤其是車房業。他慨嘆，「把店舖關了，就難以重開，因為沒有地方安置，我們都不知可以去哪」。

車房店主袁先生則表示，4月20日，他和其他店主均收到律師信，通知他們要在一個月內遷走。袁先生和一眾店主感到無奈及恐慌。袁先生憶述，「我一次收到五封律師信，其中有四封是通知我的舖位要在限期中遷走，餘下一封就是通知我，說是政府要回收業權。但從來也沒有人告訴會如何安置我的店舖，以及何時要進行清拆，一來就是五封律師信」。

申抗疫基金被拒

袁先生坦言對收到律師信一事感到擔憂：「我不知道我會不會做錯，然後被告」。他續說，因近日受疫情影響，本來生意已大受影響，他與一眾車房業的店主申請政府抗疾基金，結果全部被拒。現在又遇上逼遷問題，由於車房覓址搬舖並不容易，形容現在情況已跌落谷底。他表示，以往小車房還是可以較便宜的價錢提供服務，能與大財團競爭，尚能生存，但因政府在重建計劃進行時，沒有把他們的情況納入規劃範圍，令他們的生存空間近乎是零。他希望市建局能就遷拆一事與一眾店主溝通，並應先安置後才清拆，保障小店的生存權利。