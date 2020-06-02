狗女絕育手術後排血尿　患腎衰竭及牛裨熱復發

1歲的狗女Mickey在愛協進行絕育手術後，因傷口疼痛，令牠無法趴着睡覺，需改為站着睡，牠的食慾亦大不如前，有數天更完全沒有吃東西。照顧Mickey的狗義工吳小姐表示非常心痛，她後來更發現Mickey排出血尿，嚇得她馬上帶Mickey去看其他獸醫，證實其腎功能二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。 愛協回覆查詢時，指獸醫團隊已覆核個案，稱主人於狗隻手術前後均未有提及狗隻曾患牛蜱熱，又指狗隻由手術後至出現腎臟問題相距個多月，而導致問題成因眾多，難以就此下定論。

2月19日，吳小姐的暫託義工朋友帶Mickey與另一隻狗女到愛協位於何文田的中心為牠們安排絕育手術。惟職員以明線為牠們縫合傷口。吳小姐指，並沒有預料要把狗隻帶回家待14天後，再回去覆診拆線。

吳小姐只好把狗隻帶回家中照顧。她同日致電何文田中心詢問。中心職員回覆指，當初選擇以明線縫合傷口，是因為主人沒有特別要求。其後，吳小姐再致電受協灣仔總部查詢。雖然職員最終承認是術前溝通上有問題，稱日後會改善做法。

Mickey術後傷口疼痛不已，連趴下的動作也做不了，更需站着睡覺。此外，Mickey食慾大減，四天後更排出血尿。吳小姐指，進行手術前，愛協職員曾為兩隻狗女進行驗血檢查，確定牠們身體狀況正常下才進行絕育手術。她憶述，「當時牠們是進行全血檢查，Mickey的腎指數還是正常的」。吳小姐把Mickey帶到其他診所檢查時，發現牠的牛蜱熱問題復發，需服三星期的抗生素醫治。治療過程中，又發現牠的腎功能更二期衰竭，如不好好處理，Mickey只餘下一年多的性命。幸好Mickey在合適的照顧下，腎指數重回穩定水平。

使用明線縫合傷口 愛協：為減少炎性反應機會

愛協發言人回覆《香港01》查詢指，愛協於1月13日接獲事主來電預約手術，在2月19日手術當天，Mickey及另一唐狗在兩位主人帶同下到達會方九龍診所應診，獸醫在手術前向動物主人了解狗隻近況，並為Mickey進行驗血，其後清楚解釋由於兩狗隻均有個別的身體情況，因此需要在手術後14天返回診所覆診。兩主人當時均表示能夠在14天後把狗隻帶回覆診，獸醫為減少手術傷口出現炎性反應的機會，遂決定為狗隻使用非自溶線（明線）作最外層的傷口縫合。

對於狗隻主人表示手術前未獲明確通知，將用非自溶線進行最外層的傷口縫合，愛協相信可能由於雙方溝通不周所致。愛協指獸醫得悉主人可在14天後把狗隻帶回覆診、狗隻於檢查期間之行為反應及衡量狗隻的傷口愈合情況後，才決定為動物進行最恰當的醫療程序。

稱主人未提及狗隻曾患牛蜱熱

對於有關Mickey在進行手術後患上腎病問題，發言人指該會獸醫團隊已覆核該個案，又指就該會所知，手術前後Mickey主人均未有提及Mickey曾罹患牛蜱熱之病史。其後，Mickey曾於其他診所就醫並治療牛蜱熱，當時亦未有發現腎臟問題。直至3月下旬Mickey才出現腎臟問題。由手術至出現腎臟問題距離共一個多月的時間，而導致腎臟問題成因眾多，難以就此下定論。

發言人續指，若狗隻曾患牛蜱熱，牠的免疫力會較低，面對因手術引發隱性疾病的風險會更大，愛協對Mickey的個案深感遺憾，又指獸醫在手術前為Mickey進行的驗血，只得悉Mickey的血小板偏低，在進行手術前已將此風險納入評估，並詳細向主人解釋。發言人又指Mickey在手術後個多月出現腎病問題，該會邀請其主人帶同Mickey到診，惟Mickey主人選擇將Mickey帶往其他診所醫治，而該會獸醫在事後在獲授權後從有關診所提供的資料，才得知Mickey曾患有牛蜱熱一事。