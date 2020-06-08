曉麗苑火警焗死兩犬　揭消防設備失靈　居民：擔心老人小孩難逃生

觀塘曉麗苑曉星閣一高層單位昨日（8日）發生火警，火警單位當時雖然沒有人，惟住戶飼養的兩隻狗不幸在這場火警中喪失。事件揭發火警發生後，火警鐘竟未有發揮其作用，甚至在敲碎火警鐘玻璃後，也只是響了數聲。根據現場消防員初步評估，認為該廈的消防系統有故障。其後更有居民發現張貼在屋苑下的消防年檢早於3月過期，若在消防設備故障下發生嚴重火警，可能會導致居民走避不及，後果不諶設想。有居民形容屋苑內的長者住戶較多，擔心一旦發生火警但火警鐘失靈，長者、小孩沒有辦法逃生。

昨晚曉麗苑曉星閣一高層單位發生火警，兩犬因吸入濃煙過多喪生。據悉，因火警鐘當時失靈，有居民在看到冒煙後，才得知該處發生火警。曉麗關注組召集人李先生事後發現消防年檢過期以及消防設備失靈，遂向管理處查詢，管理處回覆指會在翌日（8日）處理相關調查。惟有居民發現管理處悄悄地在當日便換走所有已過期的消防年檢證書，更換成沒有過期的證書。李先生對此感到奇怪，不明管理處為何在火警發生後，才更換證書。

火警後突更新消防年檢證書

李先生其後得到管理處回覆，指因消防處的文件有延誤，故在3月28日至4月2日間進行檢驗的證書，管理處於5月中旬才取得，現時陸續更新。李先生不滿管理處的回覆，「為什麼管理處收到（證書）不即時更新，要到昨天發生火警後才臨時更換」。他更質疑在此事上，管理處是否有失職之嫌。

當區區議員張敏峯亦有相同疑問，「在意外發生後，證書還是顯示3月到期，但在發生一段時間後就更新了」。張質疑管理處為什麼偏偏在意外發生後才更新證書，已就此事查詢消防處及管理處。

關注組質疑法團監察管理處不力

曉星閣火警一事亦揭發消防設備失靈，管理處對此回覆指，設備正在等待維修及出標。李先生質疑為什麼管理處知道設備失靈，卻一直沒有任何通告知會居民，提醒他們要小心。他稱，自上年6月更換現任管理公司（佳定）之後，不少居民皆對他們的管理及保安工作感到失望。李先生指，「現在任何人也可以隨便進入曉麗苑，不用登記。居民試過在家門口外發現宣傳單張」，他形容如果現任法團能有效監察管理處，這些事情就不會發生，「過往管理處多次承諾會改善大廈的問題，但到現在整整一年也沒有去做，當火警發生，人要走也走不了，因為不知道有火警」。

日前有居民向消防公司查詢後發現，原來其消防設備一早已經故障，但久久未有進行維修。（受訪者提供圖片）

現時住在曉星閣近一年的梁小姐表示，她事後才知道所在大廈發生火警，「這些天氣，一定會在家裏開冷氣關門睡覺，若發生火警，一定要依靠（火警）鐘，如果失靈根本沒有人會知有火警」。至於住在中層單位的梁小姐一家，當時亦未有聽到火警鐘聲，她在火警發生兩小時後，才於街坊facebook群組得悉屋苑火警鐘故障。梁小姐提到屋苑內長者住戶較多，如發生火警但火警鐘失靈，擔心長者、小孩沒有辦法逃生。

住在涉事大廈，現育有兩子女的梁小姐對火警鐘失靈感到憂心，擔心發生火警時，小孩和長者難以走避。（蔡正邦攝）

住在曉星閣二十多年的郭小姐亦表示對事件感到擔心，她指，「過往曉星閣的消防鐘間歇性響起，但需要它運行的時候就不響。若昨天發生的是大火，後果會十分嚴重」。

住在涉事大廈二十多年的郭小姐擔心若昨天發生的是大火，後果會十分嚴重。（蔡正邦攝）

關注組成員李先生坦言，身為居民無力處理上述問題，「其實現時居民都自發到管理處投訴，親自到管理處或是發電郵都有，現在是看管理處會如何處理這些投訴」。他促請管理處盡快處理，並在屋苑有任何問題時會貼出告示，讓居民知道發生什麼事。

《香港01》就此事查詢曉麗苑立案法團主席蘇麗珍，她回覆指在已要求管理處向承辦商查詢，稍後會在大廈貼出相關告示。