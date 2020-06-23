【新冠肺炎】疫境求生　團體轉型辦網上墟市　望改善基層就業

新冠肺炎疫情持續半年，不少基層人士生計大受打擊，而一向能讓基層人士賺取收入補貼的民間節日墟市，亦因場地等問題無法如期舉行。近日有團體決定轉辦「網上墟市」，將於周四（25日）以網上直播及網上商店方式售賣不同手作食物和產品，當中更包括越南米紙卷、手工芋圓糖水、順德家鄉魚餅等等；團體希望能在經濟環境持續低迷之下，為失業人士、婦女、低收入家庭等提供即時和短期的就業機會，協助他們渡過經濟低潮。

網上墟市期間，檔主會在直播中示範烹煮和製作產品的過程。（呂諾君攝）

早前政府公布，香港的失業率和就業不足率分別升至5.9%和3.5%。受疫情影響，社會上急需短期的就業機會，雖然近日開始可以預約康文署轄下場地，但有團體指出，過往申請場地作墟市需時甚久，加上食環署等政府部門仍未開放公眾場地予社福團體借用，有見及此，關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組、重現街道熟食文化關注組、strEAT响道食熟食墟顧問服務計劃近日自發組成彈性的網上墟市平台，將透過Facebook專頁直播和進行銷售等相關活動，屆時將有6檔熟食和4檔乾貨產品售賣，並在指定區域提供即時送貨服務。

棚仔檔主：生意40年來最差 冀網上墟市成功

負責製作順德家鄉魚餅和手工芋圓糖水的應哥，當小販至今已有40年，平日在「棚仔」市場內擺檔。他表示，過往前來買布的主要是學生和電影業人士，惟疫情下這些主要客源都不前來，令他的生意節節下降，他更形容，現時是小販生涯40年來生意最差的時期。早前應哥曾自行縫製布口罩出售，收入一度有所增加，但至後期政府派發布口罩後，卻「完全冇人買」。應哥指，現時最大開支是兩個女兒的學費，而他參加實體墟市已有四年經驗，對於墟市首次轉為網上形式，他希望能有多些人關注，從而令一眾檔主能增加收入。

單親媽媽Zoe同樣有三年多在墟市擺攤的經驗。Zoe的13歲兒子有長期病患，不定時會發病抽筋，需要頻繁覆診和服藥。為了照顧兒子，Zoe不能擔任長工，除了領取綜援，亦靠製作布藝品幫補收入。她坦言，對網上墟市信心不大，「啲人睇唔到實物，唔知會唔會肯買。」但她認為「有好過冇」，同時更希望疫情盡快過去，早日復辦實體墟市。

舞台工作者、烹飪班導師同加入墟市行列

疫情下各行各業的人士都受影響。從事舞台管理的Chili，因舞台工作取消的關係，在2月被公司解僱。她指，疫市之下難找工作，數月以來收入下跌至零，只能靠積蓄過活；又指即使近日疫情緩和，但其實「開show都係蝕住做」，只有一些獲政府資助的大公司才能恢復工作，就業前景並不明朗。因此她亦加入了網上墟市行列，製作越南米紙卷幫補收入，減輕生活壓力。

本為烹飪班導師的Kim則指，自社會運動開始生意已受影響，而疫情令市民不敢外出，烹飪班上課人數更是大幅減少，近數月她近乎全無收入，亦知悉不少烹飪中心需要結業。Kim表示，烹飪班某程度上屬娛樂性質，不是必然的消費，加上疫情不知何時完結，難以評估長遠影響，「知道今年要捱，但疫情下更加難捱。」現時她以製作榛子朱古力合桃酥、狀元花生酥等為副業，其產品亦將在網上墟市售賣。

關注草根生活聯盟組織幹事鄺嘉雯表示，是次活動在沒有政府或其他機構的資金援助之下進行，透露由月中開始至今已接獲了約2,000元訂單，除了提供彈性平台讓檔主售賣產品，同時亦聘請基層市民擔任外送員運送相關產品。她又指，未來希望網上和實體墟市可以並存，以便為街坊提供更多改善生活的平台。

「端午節網上墟市」直播日期：2020年6月25日(四)



時間：早上10時至下午2時（截單時間至下午3時）



Facebook直播專頁：（响道食）https://www.facebook.com/ProjectStrEAT

網上商店：https://concernforgrassroots.shopolar.com/