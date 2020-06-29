灣仔77年歷史戰時唐樓清拆　保育團體：破壞古物群完整性

位於灣仔莊士敦道157號的一棟戰時唐樓，至今具77年歷史。今年4月，業主獲屋宇署批准清拆，疑將改建成25層樓高商廈，意味著一棟見證香港歷史的建築物又再消失。有保育團體認為，在戰時興建的建築物極為難得，可是至今政府仍未對戰時及戰後建築物有任何評級行動，又一唐樓消失將破壞灣仔古物建築群的完整性。

被拆的唐樓位於灣仔莊士敦道157號，樓高共四層。鐘錶零售商「馮良記表行」於1943年購入物業並落戶上址。時隔70多年，去年業主申請清拆，唐樓現已搭建棚架及用圍板封起，準備整棟拆卸。原址的「馮良記表行」已於早年搬到大有商場，而原有的大廈地舖租客亦已於上年搬遷離場。

被拆的唐樓位於灣仔莊士敦道157號，樓高共四層。去年業主申請重建，唐樓現已架上棚架及用圍板封起，準備整棟清拆。（鄧詠中攝）

翻查資料，現時莊士敦道157至159號仍由馮良置業(香港)有限公司持有。今年四月，屋宇署向馮良置業批出清拆申請，擬改建成25層高大樓。不過據馮良記錶行網頁上表示，馮良記原址店舖將在重建後，由大有商場搬回原址。

全民保育行動發言人袁智仁表示，位於灣仔莊士敦道157號的「馮良記表行」，過去曾有一段時間用作藥房，故唐樓立柱牆身仍有舊時藥行的廣告標示，而樓底天花亦有雕飾，認為該棟唐樓具有特色，極有保育價值，「香港19世紀後期慢慢受到現代主義影響，唐樓的雕飾變少，所以有裝飾性的唐樓相對少見。」

唐樓的建築類型可大致分成四種，第一代唐樓是維多利亞時期（1841-1900年）的建築，唐樓靠牆，沒有後巷，建築群之間非常密集，樓宇以青磚砌成，屋頂則用木結構及瓦片組成；第二代建築（1901-1930年）則較第一代寬敞，有些樓宇中間更設有天井協助通風。至於今次被拆的灣仔莊士敦道157號，袁智仁指，該唐樓雖在戰時建成，不過建築風格屬第三代的戰前唐樓，擁有天台及騎樓立柱，形成騎樓底。

袁智仁指，該唐樓雖在戰時期間建成，不過建築風格屬第三代的戰前唐樓，其擁有天台及騎樓立柱，形成騎樓底。（受訪者提供）

「戰時建築物在香港十分少，古諮會亦沒有紀錄、評級，但打仗時期都可以興建一棟建築物，其實十分珍貴。」袁智仁表示，現時古物諮詢委員會仍然傾向為戰前建築物評級，戰時及戰後建築物的評級工作還未開展，但具歷史價值的唐樓已陸續被拆。袁認為，今次又一戰時唐樓被拆，又再次破壞了灣仔古物建築群的完整性。