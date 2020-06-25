【易行城市】運輸署諮詢拆行人路鐵欄　城市研究者：應提供分布圖

自去年開始，街上有不少鐵欄消失不見，一方面有人主張要求政府盡快裝回，另一方面則有市民認為拆欄後道路 「好行咗」。鐵欄去留的問題一直引起不少討論，而近日運輸署在多區都有建議拆除部分行人路上的欄杆，有區議員表示，區內街坊對此意見不一，認為其原意雖好，但署方需向公眾多作諮詢和解釋才作決定；城市研究者則認為，裝設鐵欄並不一定能提升道路安全，建議政府提供欄杆分佈位置圖，並讓公眾決定哪些位置才應設欄杆。

走在街上路上，不難發現昔日密密麻麻的鐵欄之間如今出現空隙，行人常在中間通行走過；也有部分空隙被政府用上橙色膠帶圍起 。過往有不少意見認為，街道上鐵欄的作用值得檢討，團體「創建香港」 去年曾發帖，表示沒有欄杆的行人路更容易讓行人橫過馬路，亦更容易離開路面和更加安全。

早前在灣仔區議會上，曾就在部份被移除欄杆的路口增設過路處作出討論。區議員楊雪盈指，自欄杆消失後，因距離較近，有居民自行在近波斯富街駱克道處「研發」了新的過路處，而會上民間組織「灣仔交通」提供數據，指將該處為正式過路處對人流、車流均沒影響。楊認為，沒了欄杆後，社會能回復對空間規劃的想像力，希望政府在逐步裝回欄杆的同時，更需考慮一些民間倡議的方案和意見。

街坊感有欄較安全 區議員：鐵欄與防撞欄不同

近日有中西區區議員收到運輸署信件，就移除區內部份行人路欄杆一事諮詢意見。據區議員葉錦龍指，信中提及有關建議是為了推動「香港好‧易行」計劃，提供了石塘咀一帶共三個地點徵詢地區意見。他估計，署方有此舉動是參考了早年英國就拆除欄杆的影響作出的研究，而以他所知，炮台山、西營盤都有區議員收到信件。葉續指，相關研究提及拆欄後能令路面變闊，交通意外沒有顯著增加，認為運輸署的計劃原意是好，但街坊對此各有意見，「有啲街坊會覺得有欄就安全啲，但其實呢種得鐵通嘅欄杆唔同防撞欄，仲有啲意外係行人會夾喺車同欄杆中間。」因此現階段希望署方能多作諮詢和解釋，再研究是否拆除鐵欄。

翻查資料，運輸署於2017年推出了「香港好‧易行」概念，希望提升香港的整體行人易行度。除了在深水埗區試行低速限制區、設立南昌綠色走廊等之外，過往署方亦曾在尖沙咀一帶增設數個以黃色和深藍色作為主調、仿英倫設計的指示牌，以便利行人規劃路線。

楊夏至去年曾就旺角區一帶的欄杆分布作出統計，又指現時欄杆應有一半已經消失。（楊夏至FB圖片）

設欄位置難找到一致邏輯

城市研究者楊夏至，去年曾就旺角區一帶的欄杆分布作出統計，他認為，政府設置欄杆的位置難以找到一致邏輯，指如是為防車輛撞上行人路，則最多車的位置應有最多欄杆，「但喺最多車嘅彌敦道，由於多巴士站，反而好少欄杆；內街轉角位車流應該差唔多，但有啲有欄有啲又冇。」他又指，在一些斑馬線附近常會見到有一整列欄杆，原意是用來引導行人前去使用斑馬線，惟不時有市民不跟隨，「所以會有人話拆完欄好行咗，行人實際經驗反映放斑馬線嘅位置唔理想，拆欄反而可以乘機再檢討過啲位置。」

楊續指，靠鐵圍不可能令道路絕對安全，而現時運輸署的行動只是單方面建議某些地點拆欄，他認為應開放予公眾參與，由署方提供現時的欄杆分布位置圖，讓公眾選擇哪些位置應該拆除。他補充指，外地如英國、荷蘭都有拆欄經驗，反觀香港的圍欄設計不美觀之餘，亦應檢討是否有實際用途和需要。

運輸署：提升行人友善環境

運輸署發言人回覆查詢時指，該署積極推動「香港好‧易行」，提升行人友善環境，其中一項工作是檢視現有欄杆的使用及其必要性。一般而言，過多欄杆會影響街道景觀，減少行人路容量。發言人續指，該署自2019年第三季已開始在全港陸續進行檢視，並根據檢視結果安排路政署移除不必要的欄杆，如設置於行人路邊已有花槽的欄杆，及在中央分隔行車道兩旁行人路上的欄杆等。有關移除欄杆工作仍在各區進行。