兩代本地藝術家首合作製「藍曬五幅裁」　望承傳傳統工藝

不同年代的本地藝術家首次相遇，展開一個承傳傳統工藝之旅，並將藍曬藝術融合在五幅裁內。「祺袍堂」的靳青青老師學習製作旗袍逾20載，她希望此傳統工藝，能像播種一樣有人承傳下去，在緣份牽引下認識到藍曬藝術家黎嘉玲，二人首次相遇便擦出火花，成功製作成「藍曬五幅裁」。

「祺袍堂」的靳青青老師（左）製作旗袍逾20載，她希望有人能繼承真正的傳統手藝。（陳諾希攝）

旗袍，不僅是中國最具代表性的服飾，更是代表中國文化，而它源自於1920年，旗是指滿清人（旗人）的衣服，後來滿清人入主中原後所引進的袍服。一尺布承載着古人的中國民間小智慧，更承載着中國的旗袍文化。衣服上的一尺，織布的技巧，物料上的利用，這些元素與旗袍的關係密不可分。

認識每尺布的故事

靳青青老師熱衷於旗袍「五幅裁」工藝文化，她在1998年跟隨師傅學製旗袍，直至師傅過世才開設工作室。在學製旗袍期間，她不斷思考旗袍的由來，更找了不同史書曾記載過中國服飾的文化及其箇中意義，尋根究底。她認為傳統工藝與生活息息相關，由衣服去思考人民的生活，每個工藝都有其作用。一把尺就如做旗袍的原則，跟隨老一輩的傳統手藝，學習旗袍中的儒家思想道理，將中國幾千年歷史得以沉澱並融入旗袍每一尺布裏。

不過，靳青青老師感嘆，現時鮮有人繼承真正的傳統手藝，一把尺、一顆鈕扣都非常講究。惟近年市場常有製作「改良旗袍」，卻失傳統手藝的味道。靳青青老師首次與年輕藝術家黎嘉玲合作，直言合作愉快，因黎嘉玲能將藍曬藝術融合在五幅裁內，保留其特色，「同埋嘉玲真係做到物盡其用，冇浪費到任何一塊布！」靳青青希望能繼續教導不同的有心人學習此工藝，像播種一樣有人承傳下去。

藍曬主要以半透明或實色的物料，透過日曬的洗禮，讓清水慢慢地顯影，放置不同物料，隨着光的角度，曝光時間量，甚至紙張、布等的影響，逐漸構成藍白色影像作品。 五幅裁是中華文化袍服的雛形，由五幅布剪裁製成。每幅布的闊度為一尺，約37厘米，並以物盡其用為原則。

熱愛傳統文化的藍曬藝術家黎嘉玲認為，馬來西亞的傳統文化為當地人生活的一部分，如身穿娘惹服。（陳諾希攝）

藍曬藝術家黎嘉玲因鍾愛不同的民間小智慧及傳統文化，惟香港難以接觸，她毅然走到馬來西亞，展開3年的旅居生活，「會去馬來西亞，係因為當地好多傳統文化都係佢哋生活嘅一部分。例如當地人着娘惹服出街係一件好平常嘅事，但如果係香港着古服就好多人都覺得好奇怪。」

自覺承傳責任 首嘗製作五幅裁

作為藝術家，她認為有責任將陸續流失的傳統文化大肆宣傳，故不斷以新方法呈現給他人，於是她曾製作一作品—將娘惹服曬在藍曬紙上。其後，在機緣巧合下接觸到「祺袍堂」的靳青青老師，嘉玲在由零開始，學習人生製作旗袍的傳統手藝，再將別具東南亞特色的藍曬融入旗袍製作出一幅藍曬五幅裁。她指，整個製作過程需要爭分奪秒，「有好多嘢想知同埋學，好驚有日師傅唔再教」。

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作品圍繞香港即將消失的事物

嘉玲開展學習旗袍手藝之路，在靳青青老師的指導下，她由零開始，用2個月時間，製作第一幅五幅裁。其後，再回家開始製作一幅半透明的五幅裁，再進行藍曬工序。「本來以為手鏠五幅裁會係最花時間，但係呢個作品好大，所以一定要用日光曬先可以做到，不過嗰排天氣好差，成日落雨，所以最後變咗曬嘅過程最耐，前後都要用2個月。」而此藍曬五幅裁的作品，在南豐紗廠《慢一天流浪團》的展覽中展出。受疫情影響，令旅居嘉玲留港，她亦已開始計劃下半年製作。不過她強調，作品都會圍繞香港即將消失的事物來融合藝術，望記錄及承傳。

南豐紗廠由7月4日起至8月30日，以《慢一天流浪團》為主題，邀請香港不同媒介的藝術家與南豐紗廠好匠合作活動系列，透過藝術創作、展覽、工作坊、音樂及繪本等活動來展示紗廠內各種工匠的工藝，希望能讓大家能放慢步伐，細緻地從不同形式的體驗中領略工藝之美。