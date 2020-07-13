新型冠狀病毒肺炎第三波疫情爆發，教育局日前宣布全港中小學將提早放暑假。面對疫情持續，視障人士的生活更是大受影響，因平日出行多要依靠觸摸，除了擔心因此沾染病毒，升降機按鍵上的膠貼亦為他們帶來困擾，而戴上口罩也有機會令視力進一步受阻。為了應對疫情，數月以來盲人學校亦採取不同措施加強防護 ，希望保障學生健康之餘，同時維持學習進度。

視障人士阿亨指，升降機內多會在按鍵上貼上一層膠貼以便消毒，但對視障人士造成不便。（呂諾君攝）

視障人士阿亨為心光盲人院暨學校的畢業生。他在小二時被醫生判斷患有先天性黃斑點病變，除了晚上視力很差，日間亦只能看到矇矓影像，他也有紅綠色弱和斜視問題，現時只餘下3%的視力。阿亨指，平日閱讀時需要使用放大機，溫習、考公開試時亦比平常人用上較多時間，「日頭出街冇乜嘢，但夜晚出街會好小心，會摸清楚先行。如果出去食飯睇餐牌，會要自己影相放大嚟睇。」

曾缺酒精搓手液 憂受感染

他表示，在疫情之下，視障人士在生活上遇到更多不便。「戴咗口罩之後睇嘢更加矇咗，每次呼氣時隻眼都會矇矇地，變相容易周圍撞到。」與其他視障人士一樣，平日出行阿亨會四處觸摸以作輔助，他亦坦言，早前曾一度缺乏酒精搓手液，十分擔心會受到感染。而因應疫情，升降機內多會在按鍵上貼上一層膠貼以便消毒，但原來視障人士會因此而不知所措，「通常都會掹得好緊冇空位，但我哋就會好難可以感受隻字，唔好話點字，連凸出嚟嘅數字都好難摸。」阿亨指，升降機內如多人不能「慢慢摸」，有時按鍵後也很迷惘，不知最後是否按對，也試過按錯樓層，「有啲人會幫手撳，或者係去慣嘅地方例如自己屋企，會記得上下啲掣個位，例如係用警鐘同7字個掣做標記，會比較易認。」

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現時阿亨正在修讀大專航空物流課程，並將於今年畢業，他指，疫情發生後，曾試過一個月有20多日都是留在家中，而停課多時，對他的影響也大。據阿亨指，學校同樣轉了網上教學，惟使用視像軟件時遇上斷線、屏幕太小的問題，令他難以即時上課，多是事後才回看短片和錄影。而作為準畢業生，找工作方面亦因疫情大受影響，「舊年12月已開始見工，係做熱線接線生，本來2月就開始訓練，但一有疫情就要全部取消，當時又未簽約，只可以一路係咁等。」幸好到了4月，公司方面終於向他確認，可以開始工作。

心光學校社工及學前服務統籌主任傅清華指，視障小朋友難免會「周圍摸」，自疫情發生以來，學校採取了不同的防疫揩施，當中包括制定每天探熱、登記的程序和清潔消毒的指引，亦有在校內分組教同學正確戴口罩和洗手等知識；飯堂內加設了隔板防止飛沫傳播，同時全校均噴灑了有效期為90天的Germagic殺菌塗層。除此之外，因學校設寄宿服務，他們規定同學全日都要戴口罩，亦要避免跨房間的活動。

心光學校飯堂內加設了隔板，防止飛沫傳播。（呂諾君攝）

同校車學生或校友助交收功課及物品

傅清華表示，數月以來學校獲有心人士捐贈防疫物資，讓學校能製作防疫包派發予學生，表示學校將在學習和抗疫方面繼續為家庭提供支援，「一般學校可以直接推行網上教學，但係視障或者一啲低年班學生，喺IT應用上好難做到實時上堂，所以我哋之前係將功課同防疫物資，同校車或者叫校友幫手送去唔同家庭，佢哋做完功課又用同樣方法交收。」傅又指，至今仍有部分國內學生未能回校，因此只能在做完功課後，以社交軟件傳給老師批改，希望在有限的環境下，能以最低的程度監察學生的學習進展。