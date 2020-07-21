【橫洲收地】貼搬遷告示後　村內危樹突遭鋸斷　村民質疑早有預謀

隨着立法會今年3月通過橫洲公屋發展的工地平整及基礎設施工程撥款，政府原定於上周三（15日）到元朗橫洲三村（永寧村、鳳池村及楊屋新屋）正式收地，有村民明確表示會與政府及地政署周旋到底並留守至最後一刻。翌日（16日）即有村民表示，再有地政署聯同外判公司職員到村內鋸斷一棵瀕死的大樹，有村民猜測大樹近根的樹皮曾遭地政署派人破壞，是「有預謀、有意圖」的小動作，欲「製造」危險樹木以趕走村民。 《香港01》分別向地政署及路政署查詢事件，地政署指涉事樹木的位置並非其管轄範圍；路政署回覆查詢時則指，近鳳池村一段朗屏路的其中一幅路旁斜坡有兩棵樹木受損，經評估後確定兩棵受損樹木的健康狀況已無法復原，為保障公眾安全已先後移除；至於該署負責的路旁斜坡，並沒有位於永寧村和楊屋新村範圍。

村民歐陽太昨午（16日）邀請記者到村內視察斷樹情況。（余睿菁攝）

繼上周三（15日）有便衣警員聯同地政署職員入村到歐陽家的門外貼上告示，稱將延後兩周收地，勒令村民需於今月29日前遷離。周四（16日）再有村民在早上發現村內一棵瀕死的大樹被地政署派人鋸斷。村民歐陽太質疑大樹的「死因」與地政署有關，目的是趕村民離開。歐陽太續指地政署「早一年前已經有預謀」、「未正式收村，已經將兩棵大樹片咗近根樹皮等佢枯死，變成危樹」，令政府順理成章可以處理危險樹木。歐陽太無奈地表示，她以往曾親身阻止外判商鋸樹，惟今次仍無力應付他們的「小動作」，斥署方「令村裏面一花一草一木受破壞，係破壞村民日常生活」。

村內一棵一年前曾遭人刻意破壞的大樹上的傷痕至今仍清晰可見。（余睿菁攝）

歐陽太今午邀請記者到村內視察斷樹情況，發現斷樹位置均在鳳池村「上落位」，歐陽太估計是政府「開路口」之舉，以便配合興建公屋。談到斷樹，歐陽太慨嘆，從前村民與大樹「朝見口晚見面」，指大樹一直很健康，不理解「點會一棵咁健康嘅樹，無啦啦乾吖」。歐陽太又向記者介紹一棵年前曾遭人刻意破壞、但「僥倖無死」的大樹，大樹遭破壞的痕跡至今仍清晰可見。

歐陽太坦言村內未遷離的住戶只剩40至50戶，絕大部份屬地主或老街坊，其餘低收入人士均已接受政府的公屋安排離開。她無奈道「坊間以為我哋為錢」、其實他們只是「唔想離開鄉村生活嘅人」，又坦言自己難以在政府的安排下滿足現時的生活條件，批評政府的安置只側重於原居民，只有一個安置計劃，未能滿足村內的全部人。

上周三（15日）橫洲村民舉行記者會，明確表示會與政府及地政署周旋到底並留守至最後一刻。（資料圖片/鄭子峰攝）

上周三（15日）有便衣警員聯同地政署職員入村到歐陽家的門外貼上告示，稱將延後兩周收地，勒令村民需於今月29日前遷離。（資料圖片/鄭子峰攝）

翻查網上資料，去年5月橫洲發展撥款前夕，橫洲鳳池村亦曾有兩棵樹遭人破壞，兩棵樹均被人以圍圈削走表皮，意圖令樹木自然枯萎。橫洲綠化帶發展關注組首曾詢問發展局有否派人到場鋸樹，署方否認。

《香港01》向地政署及路政署查詢，地政署指涉事樹木的位置並非其管轄範圍；路政署回覆查詢時則表示，他們負責轄下斜坡和快速公路範圍內的植物護養工作，會定期巡查轄下樹木，並作出適當護養，包括檢查、除蟲、修剪和移除有問題的樹枝或整棵樹木。該署每年對轄下樹木最少進行兩次恆常巡查及一次風險評估，以適時進行所需的樹木護養工作。 路政署又指，一直致力護養轄下斜坡上樹木，包括近鳳池村一段朗屏路的兩幅路旁斜坡（即編號:6NW-B/C16及6NW-B/C17)。該署負責的路旁斜坡並沒有位於永寧村和楊屋新村範圍。

路政署：朗屏路旁斜坡兩受損樹木無法復原

該署又指，去年初巡查朗屏路一幅路旁斜坡（編號6NW-B/C16）時，發現兩棵樹木受損，隨即跟進有關樹木健康問題，經評估樹木受損情況後，安排人員監察樹木的健康及結構狀況。此外，該署亦已通知相關部門跟進樹木懷疑受破壞一事，惟其後調查並未能確定樹木受損原因和事件經過。經多月的監察，該署確定兩棵受損樹木的健康狀況已無法復原，其中一棵在去年中枯死後已經移除，以保障公眾安全。至於另一棵受損樹木，其大部分樹冠已經枯死，健康狀況亦欠佳，但未有即時倒塌風險。該署曾向有關立法會議員及居民解釋樹木狀況，並繼續密切監察該樹木，包括特別安排樹藝師每月進行詳細檢查。其後，樹藝師今年5月檢查該棵樹木時，發現其健康及結構狀況進一步轉差，確定已無法復原，並對鄰近居民和道路使用者安全構成潛在風險，需要移除樹木，以保障公眾安全。在通知有關立法會議員和居民後，該署於7月中移除該樹。

在2019及2020年，該署為上述兩幅朗屏路路旁斜坡的樹木進行風險評估後，因應有樹木樹身嚴重傾斜、健康及結構狀況欠佳、呈現菌類子實體或根基移位等健康風險問題，移除了8棵有危險或高倒塌風險的樹木，以保障公眾安全。