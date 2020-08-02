【新冠肺炎】口罩令不豁免吸煙　組織促活化電話亭作個人吸煙區

隨着第三波疫情爆發，本港收緊一系列防疫措施，包括擴大「口罩令」，運動及吸煙均不獲豁免。有關注煙民權益的組織表示，理解政府因防疫而收緊措施，但對於有官員呼籲市民「盡可能趁呢個時候戒煙」感到不解，認為公共衛生與個人吸煙自由並非對立，促請政府考慮活化使用率低的電話亭成為個人吸煙室，除可減低對非煙民的影響，亦可讓煙民吸煙時更安全。

加熱煙召集人Joe認為公共衛生與個人吸煙自由並非對立，促請政府活化使用率低的電話亭作個人吸煙區。（呂凝敏攝）

有煙民爭取時間吸煙 每次脫罩連吸兩至三支

加熱煙關注組成員召集人Joe表示，政府因應疫情收緊「口罩令」，然而戴口罩的用意並非用來戒煙，對食物及衛生局常任秘書長（衞生）陳松青呼籲市民「趁呢個時候戒煙」感到大惑不解，「口罩令與戒煙不應該相提並論，煙民不會因為罰款而不吸煙；如果在街吸煙犯法，便會在其他地方吸煙」。關注組成員Cathy則強調，自己是尊重防疫需要才不在街上吸煙，「並不代表接受政府剝削煙民的自由，這是原則問題」。Joe與Cathy同樣留意到，收緊口罩令後，不少煙民轉為留在家中或到後樓梯吸煙，其實並沒有減少吸煙次數，「戒煙是很漫長的事，不是說戒就戒；有些藍領人士因不想經常脫下口罩吸煙，每次『呼吸』時更會連續吸兩、三支，官員以為口罩令可藉機令煙民戒煙，其實是有反效果」。

公共衛生與吸煙自由非對立

關注組另外兩名成員阿緣及Ryan亦認為，本港對吸煙的政策向非煙民傾斜，令煙民與非煙民之間的介蔕甚深，阿緣以日本為例，劃分吸煙區及非吸煙區，「非煙民與煙民可以在社會內並存」。關注組提出活化使用率低的電話亭，加上適當配套如空氣淨化系統後，用作個人吸煙區，避免煙民集中在垃圾桶「圍爐 」，減低傳播病菌之餘又可尊重煙民吸煙的權利。Cathy及Ryan更提出應將機場的吸煙區「遍地開花」至十八區，「點解淨係機場有吸煙區，其他地方沒有呢？」去年3月，通訊辦建議移除全港近890個使用率低的電話亭，當時亦曾有區議員在會上提議將電話亭改建成按分鐘收費的吸煙房，出席會議的通訊辦代表則回應指，會將建議通知香港電訊，但指電話亭受地政總署發出的集體牌照規管，如要改變用途，需得到署方批准。

Joe認為防疫固然重要，但政府有責任在社區上推動煙民與非煙民共融，「早前的室內禁煙也沒有用，令煙民全部走出街吸煙」，他認為劃分吸煙區是長遠政策，而非以防疫為由剝削煙民吸煙權利。「我哋試過戒，戒唔到丫嘛，於是才選擇加熱煙，減低對非煙民的影響」，建議政府推動能同時惠及煙民及非煙民、真正有助公共衛生的政策。