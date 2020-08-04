【新冠肺炎】慈雲山「全區檢測」只包公屋　有疫廈至今未收樽仔

新冠肺炎第三波疫情持續，慈雲山一帶自7月成為重災區，政府至上周才宣布由民政事務總署統籌並聯同東華三院，為疫情最嚴重的慈雲山推行社區病毒檢測計劃。不過，有指現時計劃只針對公共屋邨「派樽仔」，並未真正涵蓋整個慈雲山區。昨日（3日）一眾黃大仙區議員到民政總署請願，要求政府做到真正全區派口罩和全區檢測，同時促署方與區議會加強合作，共同抗疫。

截至上月底，慈雲山區內已累積逾200宗確診個案，雖然政府已在慈雲山推行社區病毒檢測計劃，惟現時只在屋邨進行，區內的私人樓宇並未納入計劃。據黃大仙慈雲東選區區議員莫綺霞指，在7月中發現確診個案的私人大廈，有住戶至今仍未收到「樽仔」，她的選區內現時亦仍有約四棟確診者居住的大廈未被納入計劃，「我哋每日都有同衞生防護中心溝通，但佢哋都未落實可以幾時做。」她表示，雖然診所每日會派發110包樣本收集包，但未知數量是否足夠應付需要。

此外，莫又指出，民政署上周在屋邨派發「樽仔」時沒有妥善公布計劃資訊，亦沒有與現任民主派區議員溝通，一些居民如獨居長者容易錯過「派樽」時間，反而落選的建制派地區人士卻在事前已得悉資訊。她表示，昨日的請願行動另一重點是希望署方能放下政治因素，不要因區議會內「全黃」就拒絕合作，應該「與民同行」。