今年是手工啤酒吧The Ale Project（TAP）在旺角黑布街開業的第六個年頭，他們以本地製的手工啤酒為賣點，過去店內多次舉辦新酒發布會，漸漸孕育出本地手工啤（craft beer）文化。許多人由客人變成朋友，甚至還在店內擺過婚宴。不過，酒吧近日網上宣布，指業主「疫市」加租50%，酒吧無法再營運，將於下月結業，消息一出，不少網民大感可惜。

位於旺角黑布街的TAP，店舖以落地玻璃設計，對面馬路則種滿大樹，猶如鬧市中一片歇息綠洲。可惜，這幅風景即將告別黑布街。上月，酒吧負責人James接到業主通知，指今年舖位即將加租五成，而且對方態度強硬，毫無商量餘地。面對疫情打擊，James指生意已大跌七成，加上業主大幅加租，酒吧只好被逼結業。他無奈搖頭說：「呢年半捱得好艱辛，估唔到低處未算低，呢個時候被業主一擊打沉。」

位於旺角黑布房街的TAP，店舖落地玻璃對面口馬路種滿大樹，猶如鬧市中一片綠洲。（黃文軒攝）

落戶旺角 帶起本地手工啤文化

六年前，香港還未興起手工啤風潮。James還記得，當年他決意落戶黑布街，整條街只得他一間酒吧，而出售手工啤更惹來不少人質疑。「當初香港只有一間在蘇豪區的手工啤酒吧，好多人覺得手工啤係外國潮流，冇本地人飲。」他卻勢要帶起本地手工啤文化，逐一耐心地向客人介紹不同種類的啤酒，如IPA、黑啤及酸啤等。六年過去，「後來啲人對手工啤認知多咗，一嚟就話唔鍾意飲酸啤，都唔使我介紹」，他笑說。

James還記得，當年他決意落戶黑布街，整條街只得他一間酒吧，而出售手工啤更惹來不少人質疑。（黃文軒攝）

TAP的結業消息一傳出，網絡一片譁然，更對旺角區失去著名品嚐手工啤之地感到可惜。James說，現時已積極物色新舖位，並執意要把店舖重新開在旺角，「開喺其他區其實仲safe，如大坑、堅尼地城，一定有人嚟飲。開喺旺角係，一嚟自己旺角喺起家，二嚟係真心想扭轉『手工啤只得外國人飲』的局面」。

James說，酒吧內的餐點源自美國南部的飲食文化，如Cubano、Po' boy等等。

受兄長薰陶 「啤酒可塑性太高」

自「夠秤」起，James已開始飲酒，起初對紅酒有研究，後來直至哥哥從英國帶回來當地有名的手工啤，他開始意識到原來啤酒味道可以千變萬化，「呢個衝擊對我好大，啤酒的可塑性太高，後來先至咁鍾意」。

James認為，手工啤酒的口味可以千變萬化，是最引人入勝的地方。（黃文軒攝）

店內曾辦生日會及婚宴 熟客投身釀酒師行業

James把手工啤文化從外國帶入香港，酒吧辦過不少手工啤酒發布會，成為本地手工啤文化搖籃；老闆員工更與不少客人成為朋友，在店內擺過婚宴、生日會，可惜其種種仍敵不過疫情及租金。香港手工啤在金錢掛帥的香港，是否已無立足之地？「係有錢就容得下你囉。我覺得我哋的確付出左好多，令到有一啲野改變咗，但係人哋唔係講你付出幾多，總之冇錢就趕你走，好可惜」，James嘆道。

店內一共有18種手工啤酒可選擇，並不定時更換種類。（黃文軒攝）

臨別在即，James對店舖只有萬般不捨，「其中一個最傷感的位，係我哋識落有好多熟客，會去對方屋企飲酒食嘢，而且有人係因為我哋第一次接觸手工啤，到現在投身成為釀酒師。」他說，「希望大家唔好忘記我哋，香港一定仲有好的啤酒可以飲到，到我哋重新開返都可以再嚟飲！」