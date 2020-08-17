Invader作品跑馬地功夫狗又遭神秘人拆走　區議員：偷走社區回憶

早前《香港01》曾報道由國際知名藝術家Invader、在太子一棟大廈外牆的「泡泡龍」作品，懷疑在7月中被神秘人拆去，業主代表報警緝兇。拆龍兇手仍然在逃，近日又有市民發現同樣由Invader創作、在跑馬地協和里旁的一幅斜坡上的「功夫狗」亦無故消失。該區區議員張嘉莉表示，已就事件與太子涉事大廈的業主代表聯絡，亦會向相關的政府部門了解，「希望可以查清楚件事，係咪真係有人故意偷走社區回憶呢？」

該斜圾原有由Invader創作的功夫狗作品，署方表示，該圖案於本年6月18日時仍然完好無缺。（路政署提供圖片）

同樣為藝術家的灣仔區議員張嘉莉，一直致力推動區內的藝術發展，她受訪時表示，兩星期前收到街坊通知，指位於協和里斜坡上、由Invader創作的「功夫狗」（Hong Kong Phooey），與太子康美樓外的「泡泡龍」同樣離奇消失，「個街坊8月7號搵我，話隻功夫狗同Wontonmeen外隻泡泡龍一樣，成幅被鏟走，懷疑兩件事有關」。她就事件聯絡警察公共關係科，獲回覆指需了解是否由負責管轄該幅斜坡的部門拆去，「佢哋話如果要報警的話，要由路政署報先可以開case」，她指會聯絡負責太子康美樓一案的旺角警區，看看手上的資料能否對調查該案有幫助。

路政署提供證據 否認拆除

記者曾就該斜坡上的藝術品懷疑被竊一事，向食環署及路政署查詢，食環署指該斜坡並非屬於其管轄範圍；而路政署則指，署方安排承建商接照相關的斜坡維修指引，為該幅位於綿發街與協和里交界及藍塘道之間的路旁斜坡，每年進行例行檢查及維修，認為該幅以瓷磚鋪砌的圖案並無影響斜坡安全及一般斜坡維修保養工作，承建商於今年6月18日為上述斜坡再次進行例行檢查及維修工作，指斜坡狀況大致良好，當時斜坡上的圖案亦完好，強調署方沒有移除牆壁上的圖案，並附上當日由承建商拍攝的照片作證。推算「功夫狗」在6月18日至8月7日期間被神秘人拆去。

斜坡屬狗主與狗打卡勝地

張嘉莉指，Invader作品懷疑被盜一事，在網上引起大量網民及街坊關注，「幅作品已經喺度5至6年，好多狗主甚至會幫佢哋隻狗喺呢度打卡，成為狗狗打卡勝地」。她形容事件對跑馬地社區來說，並非單單失去了一件街頭藝術品，「因為呢個街頭藝術品，已成為大家生活一部分，係冇咗成個社區記憶」。她希望能查清楚事件，「係咪真係有人故意偷走社區記憶呢？」惟張指若由自己向附近的商戶要求翻看閉路電視紀錄較為尷尬，認為如事件能立案，由警方根據閉路電視片段調查會更為合適。

將研究復修計劃

翻查紀錄，跑馬地「功夫狗」是在Invader於2014年訪港時留下的作品，有區內街坊向張嘉莉表示，功夫狗曾於2015年間被強拆，故其後在該處出現的功夫狗，已是復修之作。「唔知係邊個復修，但對街坊嚟講，作品價值同係咪原創並非最重要，而係個idea係原創，個artist曾經喺度創作，理念植根於此，變成大家生活一部分」，故張嘉莉未來亦會研究如何復修該幅藝術品。

「功夫狗」複製品拍賣成交價近200萬港元

被問及Invader本月在港有拍賣會進行，而他在香港的作品近月又接連被神秘人拆走，未知被拆作品會否於黑市出現，張嘉莉指，「以做生意角度嚟講，一個藝術家嘅作品被拍賣，其拍賣價亦會對佢其他作品有參考價值」，但她認為目前難以推斷涉事者拆走作品的動機，「亦唔知道佢拆嘅時候，對作品嘅損毀有幾大，因為都會影響個價值」。根據報道，Invader曾就「功夫狗」製作複製品Alias HK_58，並於2015年在蘇富比進行拍賣，最後由一名歐洲私人收藏家以196萬港元投得。