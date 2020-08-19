遭重建及疫情夾攻　九龍城泰國菜館生意重挫　促政府提供租金援助

九龍城一向被喻為「小泰國」，除了聚居近50萬泰國人，也是泰國美食集中地。在該區屹立20年的老店小曼谷，可謂見證由啟德機場消失，到現時興建中的沙中綫，整個九龍城區的變遷。 小曼谷負責人Mark Lam表示，該店20年前在九龍城首次開地舖，2012年該區開始港鐵工程，也就是附近食肆的夢魘起點。業主紛紛以新港鐵站將帶動人流及生意為由，不願意與商戶簽下長期租約，每次續租約，勢必提及加租。 加上近半年受到疫情影響，重挫餐飲業，小曼谷的生意大跌8至9成。他認為政府僅呼籲業主減租成效不大，希望當局能有更實質的政策，為業主提供誘因減租，或向餐飲業負責人提供租金援助。

Mark形容九龍城數間小曼谷分店，均鄰近進行工程的地方，附近沙塵滾滾，亦沒有足夠車位可供食客停泊。Mark慨嘆，「業主常常告訴我們，日後若港鐵站建成後，定必會令我們生意更佳，他們都不願意簽長期租，最多簽一至兩年，每次談續約時都提加租」。

小曼谷負責人Mark指受疫情打擊下，生意重創。（受訪者提供圖片）

業主只願簽短期約 店主難作長遠規劃

Mark坦言若只簽短期租約，對他們來說十分困擾，「我們不能預算應否為店舖進行投資或翻新」。他解釋，曾在2018年時為第一間元祖、即位於南角道小曼谷進行投資和翻新工程，為此花上150萬元。但好景不常，業主突然因九龍城重建收購，隨即賣走店舖，決定不續租，令該分店損失慘重，「一時之間，剛放下去的150萬血本無歸，事情來得太突然，不知道怎樣去安置員工」。Mark慨嘆，「我們真的是進退兩難，一來是想把店舖裝修更好吸引客人，但又怕翻新維修後，會像元祖店一樣血本無歸」。

沙中綫雖能帶動人流 但生意上升非一朝一夕之事

沙中綫發展的確能使日後的交通更為方便，但對於一眾九龍城商戶來說，卻不如業主想像中樂觀。Mark坦言，「雖然港鐵站會令生意上升，但絕非是短期內急增，至少需待上三五七年」。他又認為九龍城區餐飲業在疫情前，競爭力一向較強， 有許多老字號落戶於此，即使未有港鐵站都能夠生存。對於業主加租和短租的做法，Mark認為，他和很多附近的商戶都決定以分散投資和打游擊戰處理，「我們會選擇在附近多開幾家分店，因為若要收購，是整條街來。若收購真的殺到，都有時間把店員調去第二家繼續工作，不會一次過令員工失業」。

小曼谷在九龍城有四家分店，為重建作vd1準備。（受訪者提供圖片）

食物單價高 難在外賣市場生存

Mark補充指，去年在銅鑼灣開設新分店，當時雖然受社會運動影響，但未至於完全做不下去。但到了現時疫情肆虐，店舖生意下跌了八至九成。現時市民普遍減少外出用餐，禁晚市堂食令後，更是依賴外賣。小曼谷食客以往堂食的人均消費為$150至200，但以同樣價錢作外賣來說，客人又會認為太昂貴。「即使讓我選擇，都不太願意付$150至200吃外賣竹物，寧願光顧車仔麵等較便宜的食店」。

為了在疫市下生存，Mark出盡法寶，例如會主動向附近的幾間醫院提出合作，每日提供30至40個飯盒，為醫護包伙食。他們又會恆常於星期五進行網上直播，將製作外賣過程透過直播供網民觀看，「一來可以令他們更安心，二來直播間可以提供一些限時／限定的優惠給觀看人士」。他們亦開始和本地外賣平台合作，如每天都有一張單可享半價優惠，希望吸引客人光顧。

對於政府的抗疫基金，他認為也可令餐飲業的生命延長一點，「小店的話可拿到約10萬元的資助，但付了薪金，也不夠填補其他開支，例如交租」。他知道政府以往曾呼籲業主減租，但認為成效不大，希望當局能有更實質的政策，為業主提供誘因減租，或向餐飲業負責人提供租金援助。