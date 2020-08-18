新冠肺炎│去年圓十年咖啡夢　粉嶺小店疫情蝕40萬　老闆娘拒裁員

本港上月爆發第三波疫情，政府收緊「限聚令」，禁止食肆晚市堂食，早午市同枱限兩人，令飲食業生意雪上加霜。昨日（17日）政府宣布措施再延長一周本月25日，放寬禁令之日遙遙無期。 粉嶺一間去年新開張的咖啡店，是老闆娘十多年夢想的實踐及心血，冀它能成為年老的依靠，活到老做到老。然而自第三波疫情以來，生意大跌九成，每日虧損達3,000元，大半年來勁蝕約40萬元，這個夢想搖搖欲墜，「可能最差我都係諗住唔做，根本捱唔到。」目前咖啡店仍每日苦苦營業，「𠵱家唯有一樣嘢（做到）係出到糧畀佢哋（員工）頂住」。

「Arabica Cafe & Flower」老闆娘Shadow自十多年前迷上咖啡，醉心虹吸壺，希望年老可在咖啡店工作。（黃廸雯攝）

日本工作遇老夫婦舊式咖啡店 去年粉嶺圓咖啡夢

咖啡店「Arabica Cafe & Flower」（下稱：Arabica）座落聯和墟和豐街一屋苑商場轉角地舖，去年7月開張，為舊區帶來一處歇腳之地，兩面落地玻璃，室外的光透進店內顯得明亮，店內擺放鮮花，被顧客讚為綠洲。這片「綠洲」是老闆娘之一Shadow一手一腳打造，開設咖啡店是多年夢想。

遙想十多年前，Shadow經營時裝生意，奔馳港日兩地，居於東京目黑八年，住處附近有一間舊式咖啡店，由一對八旬老夫婦經營，沒有其他店員，虹吸式咖啡壺帶出純咖啡豆的濃郁香味，令她喜歡上咖啡，「然後我諗，好似老夫婦沖咖啡沖到老，其實係一件好開心嘅事！」

她自始開始認識咖啡、學習手沖咖啡，並成為咖啡師，直至去年3月將夢想實踐。店舖招租、裝修設計、一杯一碟，事事親力親為，與夥伴投入百萬裝修費，以美麗的咖啡豆為名，同年七月Arabica終於誕生。初時經營順利，第三個月初見收支平衡，後來社會運動打破平衡，生意受折，但店外仍常見人龍。

限聚令重挫生意 疫情期間虧損約40萬元

多年夢想逐步實現，詎料遇到新冠肺炎疫情的凌遲，岌岌可危。新年伊始，疫情爆發，政府3月底推行「限聚令」，食肆同枱不得多於四人及入座率不多於五成等，早前曾因疫情緩和一度放寬，及至7月初第三波疫情大爆發，「限聚令」加辣，推行晚上6時後禁止堂食，更曾全面禁堂食，但為期僅兩天，改為同枱不多於兩人。

訪問當天下午晚3時許，店內有3、4名顧客，Shadow直言是難得的情況，平日同一時間已空無一人。隨着疫情及「限聚令」，Arabica營業額於3、4月劇跌八成，上月跌入底谷，限坐兩人，更令周末家庭客消失無蹤。「呢幾個月真係蝕得好重，佢收緊限聚令，我生意跌咗九成。我試過最差1,000蚊都過唔到，每一日嘅運作最少都要四千蚊。」Shadow粗略計算，疫情期間虧損高達40萬元。當中最大的開支每月逾4萬元的租金，「𠵱家第三波咁嚴重，我哋真係直情冇錢交租咁濟」，惟即使數度要求，但近月未獲業主減免。

「Arabica Cafe & Flower」去年開張，自上月生意下跌九成，估計疫情期間虧損約40萬元。（黃廸雯攝）

做生意比「沙士」更艱難 Shadow：今次拖得好耐

Shadow慨歎生意比17年前「沙士」更難經營。當年Shadow開服飾店，在中小企一片哀號下無放棄，「但今次係連生意都冇得做！」一波接一波的疫情，令她感到前景茫茫，「今次拖得好耐，沙士都好似有完嘅一日，但呢個睇唔倒有完，不停第幾波第幾波，唔只香港，幾個國家都不停又復發，個情況我覺得恐怖過沙士。」

Shadow指，商場另外兩間食肆一間正暫停營業，另一間佔三間舖位的酒吧餐廳經營則更艱鉅，酒吧業務被禁後，原靠晚市苦撐，在晚市禁令下無以為繼，最終大減人手，「一開就蝕住錢」。看到鄰店情況，令Shadow更為憂心，「其實都好驚！我其實好想慢慢做好間舖，唯有不停咁諗方法。」

窮則變，但疫情之下，變卻未必通。Shadow苦思解決方法，甚至萌生24小時營業的想法，目前如大多數食肆投入外賣，但暫未見成效。「第三波嚟得好急，我哋都參加咗啲apps外賣，但其實要影相宣傳，根本趕唔切。」不過她坦言，外賣與咖啡店本意背道而馳。「老實講你嚟飲一杯咖啡嘅定義係咩呢？同喺連鎖咖啡店買一杯嘢係有分別，你會慢慢座喺度舒適去飲，同享受咖啡嘅過程，我覺得係唔同，所以外賣係好難，對我嚟講係好難」。

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防疫基金出糧拒裁員

經營的困難，令爽直果斷的Shadow強顏歡笑。「望住間（舖）冇人坐嗰時，嗰種情緒真係會好低落，點解會一個人都冇？究竟啲人去晒邊？都會不停咁問自己問題，係咪自己錯？」一籌莫展的Shadow出現失眠情況。

政府先後推出兩輪針對食肆的防疫抗疫基金，第二輪於上周四（13日）開始接受申請。Arabica現時有六名員工輪班，第一期資助用於出糧，料第二期亦然，她不希望裁員，但每人需減鐘一至兩小時，「開住舖頭都蝕，都叫啲員工開住工，keep住啲員工嘅收入」、「你諗下我蝕緊嘅錢，𠵱家唯有一樣嘢（做到）係出到糧畀佢哋頂住，出唔到你叫我可以點？」

根據統計處資料，4至6月失業率再創新高，達6.2%，餐飲業更為重災區，高達14.7%。 Shadow早前曾在勞工處刊登招聘全職員工訊息，接獲數十來電，「問親佢哋都話冇工開、畀人炒咗、停薪留職、酒樓唔開，位就得一個，低層（基層）都冇工開，其實佢哋生活得更加困難。」

在疫情下，Shadow現在只能見步行步，最壞的情況是倒閉，「根本捱唔到，但呢樣嘢我梗係唔想發生，因為呢度心血嚟架， 我連揀一隻杯都係親力親為去揀，因為我真係好鍾意！其實我好想老咗都有個依靠，有啲工作或者世藝，我真係諗住做到六十、七十、八十……」