屯門傳說變河畔藝術品　創作者：希望故事能口耳相傳下去

提起屯門，除了電影《幻愛》外，還令人想起什麼？近日屯門河一帶充滿屯門地區特色的公共藝術展——《非凡！屯門河》，展品由不同的藝術團隊製作，共有六個不同的主題。其中位於屯門紅橋附近屯門河畔公園的《屯門無限傳說》便是由耳製涼房的Joey和Eastman合力製成。

Joey和Eastman從小到大都在屯門居住，二人是大學同學。2009年，她們因想做一些工作以外、令他們覺得有趣、好笑和平常不會做的藝術。當時二人租用同一個工作室，便決定合作，以藝術組合「耳製涼房」為名創作。

Joey（左）與Eastman（右）在製作展品前，曾到屯門多個地方擺街站，收集區內故事。（我地藝術Art-OUR in situ Facebook圖片）

《屯門無限傳說》是耗時近一年的創作，亦是他們首次製作的公眾展品。Joey表示，「當初因為受到邀請，又是第一次，覺得好有挑戰性，又覺得會好好玩，所以抱着嘗試的心態去做」。被問及為什麼會主題命名為《屯門無限傳說》，Eastman則指，他們原意是想打造新的屯門傳說，令人知道更多有關屯門的歷史和傳說，「這些流傳透過屯門街坊創造，口耳相傳來把它們傳下去。無論傳說是真假也好，都可以令人更了解屯門」。

結合龜與塞車的故事

《屯門無限傳說》展品中的所有故事均來自區內不同街坊，加上個人創作後誕生。製作展品前，Joey和Eastman曾在區內各處擺過街站，收集街坊們的故事。Joey憶述，其中一件展品與龜有關，事緣在一次街站中，有小朋友和她分享屯門公園的爬蟲館內，有隻龜的鼻子好像豬鼻。另一邊廂，有街坊向他們提及從前屯門常常塞車，因為在西鐵站建成前，居民依賴屯門公路進出。Joey及Eastman聯想到可以把兩個元素結合，「塞車即是很慢，不就和龜行走得慢一樣嗎？」他們將想法變成創作，作品隨之誕生。

Eastman笑言，「其實我們在想怎樣去做一件展品時，也沒有什麼邏輯可言，只是在和對方傾談後，覺得這個東西有趣的話，就會考慮把這個元素加入展品。」她續指， 亦可以說是把自己從街坊聽回來的故事，和自己創作的想法結合，有時更會時空交錯地呈現作品，就算不同時間點所發生的事情，也可以融入在同一個藝術品中。

在準備展覽的過程中，Joey和Eastman曾有數件深刻的事發生。Eastman憶述，「在街站收集故事時，發現原來很多屯門街坊都很熱情，願意和我們聊天。更有人試過收到我們的傳單，過了一段時間後，回來找我們分享故事」。與街坊傾談中，Joey和Eastman亦想起屯門的舊事，「例如一些從前的店舖，令我們想起童年回憶」。他們原希望收集一些區內的傳說及故事，但因有時街坊未能即時組織起來，「變成和我們分享他們在屯門生活的經驗和想法，比較多生活化的東西。反而故事不多，就算有也是以片段為主，不太完整」。雖然這種內容與預想的有所不同，但卻沒有影響他們的創作，最終也能順利製造出展品。

人手上色代替噴油

直至他們確定展品主題，落手製作時，卻遇上各種各樣的難題。二人分別主力畫畫及製作小型雕塑，過往作品以陶加布為主。今次的展品與他們以往製作使用的材料不同。她們形容，首先要以陶泥製造一個雛形（模型），然後拿去注銅，再拿回來上色。但現時需製作較大的雕塑，而且他們並沒有把模型拿去燒，因會較易弄壞。展品中也有較細小的部件，需和大的部分拼合，故比一般一體成型的雕塑更容易損毀，製作難度大增。上色的時候，她們亦遇上第二個難題，「本以為可以和其他雕塑一樣，噴油上色便成，但製作時候發現，原來用噴的方式，做不了預期中的效果，最終需要以人手上色」。Eastman續指，噴油只能噴上單一顏色，但展品設計是彩色，故需以人手上色，對二人來說甚具挑戰性。

容許觸摸 增加對小朋友吸引力

當製成品誕生後，Joey和Eastman都感到十分開心，認為過程中學到新技巧。展品展出後，有街坊特意去看，「見到有婆婆開心地望住我們的展品，又會問我們這是什麼東西。我們會叫她猜一下，整個過程的氣氛都是愉快的」。Joey續說，亦有家長帶同小朋友一同欣賞。此外，過往戶外展品容許觸摸的種類較少，這次的展品可以給觀賞人士觸摸，加上外觀看似泥膠，均增加對小孩的吸引力。

展品曾注銅 可供戶外展出 籲觀賞者愛惜

在屯門居住30多年的陳小姐表示，第一次看到有這樣的展品，「我覺得新奇和『 幾盞鬼』，展品顏色又鮮艷」。陳小姐指，雖然不清楚為什麼展品會放這裏，但確實令道路沒那麼單調。她讚賞製作人十分用心，也擔心展品放在戶外，下雨會否導致損毀，希望有人可以好好維護展品。Joey和Eastman則笑言，「許多人以為展品以泥膠製作，擔心容易損毀，但其實展品有注銅，使用的材質都係可供戶外展出，如有需要都會修復展品」，但她們也強調希望不需要特別修復，「因為展品就只有這一件，爛了就沒有」。

特意不放置說明 留想像空間

非屯門居民黃小姐則表示，得知這些展品已放在這裏一段時間，令她感到興趣，但她坦言不太清楚展品背後的故事，「如果可以都希望能在展品附近放置說明，介紹展品，令更多人知道背後的故事，以及讓有興趣了解的人不用特別上網查找」。耳製涼房則解釋，他們特意不在展品旁放任何介紹，Eastman表示，「我們希望留下想像空間給看展品的人，讓他們探索、發掘，甚至再創作其他／新的故事都可以，打造新的屯門傳說」。