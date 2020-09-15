【旺角行人天橋】工程延誤22年　區議員將去信申訴署追溯責任

旺角道行人天橋系統工程遭拖延多年，被指是「蝸牛工程」。在1998年的新聞公報中，指出當時政府預計工程會在該年底展開，需時僅約24個月（即2000年年底）便會完成。惟工程在公布過後的22年後仍未完成，最新預計在明年第二季完工。有關事件引起區議員關注，要求相關持份者包括發展商、路政署、運輸署就此答覆。 今日（15日）油尖旺交通及運輸事務委員會中續議相關事宜，出席的區議員稱希望找出天橋工程延期的原因，以及誰需要為延誤負責。因此，委員會主席陳嘉朗提出在會後去信至申訴專員公署追溯責任。

會中多名議員就事件對相關部門進行查詢，他們關注天橋工程延期多年原因，以及天橋何時能正式啟用。當中更有區議員直指不滿意相關持份者的答覆，認為就天橋工程被拖延逾20年，應向相關部門進行問責。亦有區議員認為，若發展商最終在其預計天橋完工期後才完成工程，應向他們提出罰則。

根據政府在1998年的新聞公報指，因應旺角人口高度稠密，政府擬在旺角道和洗衣街興建新的行人天橋系統，工程包括在旺角道興建一條有蓋行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在洗衣街興建另一條有蓋行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街。（資料圖片／蔡正邦攝）

油尖旺區區議員林兆彬表示，這次是在今屆交運會中第三次討論「蝸牛」天橋工程，他指當初政府在1998年時提出會於24個月內完成工程，質疑為什麼與現時路政署的說法不一，即工程延誤和地下管道有關 ，並要在其改道後24個月才會完成。林兆彬形容工程為一個騙案，由2年變到22年也未完成，又指相關部門不停「搬龍門」，質疑過程中發展商和政府部門有否因失誤致工程拖延，誰要為延誤負上責任。

林兆彬形容工程為一個騙案，由2年變到22年也未完成，又指相關部門不停「搬龍門」，質疑過程中發展商和政府部門有否因失誤致工程拖延，誰要為延誤負上責任。（曾鳳婷攝）

區議員余德寶指出，1998年的文件指在發展商24個月內完成工程後，天橋便交由政府管理，不明白為什麼只要2年的工程，卻拖至22年才能完成。他又表示，發展商指出他們會在2021年完工，但因以往的不良經歷，令他懷疑能否準時完工，希望發展商能在區議會中作出書面承諾。發展商在過往的書面回覆曾提出不少導致工程延誤的原因，例如在2003至2011年這8年間作觀察、以完成相關程序。在2014年6月至9月因受到社會運動影響，所以暫停了工程。他不了解發展商提及的原因是如何斷定會影響工程，有沒有其他原因例如施工不足、不夠工人等因素影響。他認為這難以全面地看到影響工程的因素，也並非有足夠理由讓工程拖足22年。

區議員林健文則批評，工程進度拖延多時，至新一屆議會對相關持份者作出譴責後，才「立刻開工」，指發展商「唔鬧唔做」，又提出發展商早前指會在2021年完工，但未有提及何時啟用的問題，又質疑發展商會否再次向公眾交代工程進度。

發展商新鴻基回應查詢時指出，天橋工程在過往數月已有大進展，其延誤原因則由路政在早前的文件中已詳細交代。新鴻基又認為，這次事件對發展商及路政署來說都是一個好經驗，「知道有做得不好的地方，為社區帶來不便，惟將來可以做得更好」。新鴻基表示，他們也不希望工程延誤，因為會令造價上升。加上天橋路段位於市中心，地底複雜。油尖旺是舊區，有很多歷史，地下亦有很多公共設施，設計橋時需要避開，故花上多一點時間研究。加上涉事地段交通繁忙，種種因素也會影響工程進度。今年4月，天橋系統已完成橫樑及混凝士橋身，預計明年第二季將完成工序。完工後會交給政府決定何時啟用。就先前吊臂工作台意外，新鴻基則指，已隨即在「上游」及早一個路口設置額外提示，發展商又指，一般而言，很少車輛會高過5米，認為意外只是個別事件。

旺角天橋工程地段曾發生意外。本年5月14日，一輛雙層城巴經過時，車頂便撞向一個吊臂工作台，導政巴士車頂玻璃爆裂，而兩名在平台上工作的工人亦被困半空受傷。（資料圖片/劉定安攝）

運輸署回覆查詢時指出，在天橋工程完工後便可啟用。當天橋啟用後，便會封閉橋下過路處。署方解釋指早已刊憲相關撇除過路處工程，興建天橋便是希望減少地面交通擠塞，若興建天橋後，不取消過路處，則屬本末倒置的設計。

橋下的過路處或會在工程完成被撇除。（資料圖片／蔡正邦攝）

陳嘉朗隨即質疑署方，取消過路處是否代表交通變好，他認為取消過路處做法並不理想。「這樣不方便長者，上次開會時，區議會亦曾明確反對這個方案，但署方於今日會議中再次提出」，認為署方並沒有聆聽他們旳意見。

署方其後指出，天橋落成及啟用後，會再做人流和交通統計，才考慮是否取消過路處。若日後發現居民有嚴重不便，會再視乎情況調整安排。