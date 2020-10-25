西九龍中心換甘小文作品　模仿性感少女造型　林祥焜：陸續有嚟

早前深水埗西九龍中心外牆因掛上由本地漫畫家林祥焜創作的大型廣告，廣告中三名少女衣著性感，其後民建聯深水埗區議員劉佩玉稱接獲大量家長投訴，指廣告中的少女衣著暴露，以及影射不良意識，更聯同社區幹事陳穎欣前往西九龍中心請願，要求拆除廣告。昨晚（24日）西九龍中心換上由另一位知名漫畫家甘小文的作品，甘小文以其獨特畫風模仿林祥焜原作的性感少女造型，事件引起網民熱議，林祥焜今日（25日）更預告，「好戲陸續有嚟」，指晚上將會有其他作品輪流上架。

西九龍中心換上由另一位知名漫畫家甘小文的作品，甘小文以其獨特畫風模仿林祥焜原作的性感少女造型。（鄧詠中攝）

昨晚（24日）西九龍中心同一位置換上另一款大型漫畫廣告，廣告由另一位本地知名漫畫家甘小文創作。甘小文模仿林祥焜原作性感的造型，以自己獨特的畫風繪畫出「肥婆四」、「哨牙珍」及「長棍」。

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原作創作者林祥焜亦在其Facebook專頁講述事件，表示早前已預告會有驚喜，「掛兩幅差小文你哋就咁興奮？好戲陸續有嚟，仲有四幅輪住上架」、「有邊個會估到，甘小文會將我擺上枱丫！小文好嘢，嚇咗我一跳添！」林又暗示其他作品會陸續出現，指期待另外三幅牆畫晚上會緊接上架。翻查資料，甘小文早於本月9日已在其Facebook專頁貼上「肥婆四」、「哨牙珍」畫作，正是目前掛在西九龍中心外牆的作品。

事件引起不少網民討論，有網民留言「做得好」、「要瘋狂打卡」，也有人稱讚西九龍中心給予創作自由空間，「有Guts，我鍾意」，亦有人反問會否再次被投訴。