二級歷史建築牛棚藝術村正門突被插牌　新牌及壁畫被批設計幼稚

建於1908年的土瓜灣「牛棚」，本來是戰前屠宰場，早年獲評為二級歷史建築，而2001年政府為重置北角油街藝術村的本地藝術家，將牛棚修復變為藝術村，自此成為了香港的藝術地標之一。近日牛棚的的正門外多了一塊以藍黃色設計、寫上「躍變．龍城」字樣的牌子，亦有一幅正在施工的壁畫，引起不少批評，不少人認為它們與牛棚的古典設計格格不入。有牛棚租戶透露，場內大部分藝術家對牌子和壁畫都很反感，本周將與負責項目的聖公會會面，希望能了解事件。

俗稱「牛棚」的前馬頭角牲畜檢疫站，為香港碩果僅存的戰前屠宰場，直至1999年上水屠房啟用，檢疫站才正式關閉。2001年政府將該處修復和活化，並改名牛棚藝術村，自此有不少獨立藝術工作者和藝術團體進駐。牛棚有着西方格調的紅磚牆，走到正門亦有別具特色的暗綠色木門，但直至2011年發展局接手後，才將之對外開放。一班在牛棚的藝術家亦會不定時製作巨型作品和舉辦展覽，讓公眾參觀。

不過，有指近日牛棚的正門前多了一塊「躍變．龍城」的牌子，雖然原意是「促進社區歸屬感」，但就被批評「手工粗糙」、「設計幼稚」。此外，場邊亦正在加設壁畫。雖然並未完全上色，但從其草圖可見，當中包括了一隻拿着珍珠奶茶的「龍」和一些教會建築物等等。

「整隻珍珠奶茶鹿定龍出嚟，就話代表九龍城，其實佢哋有無做過意見調查？聖公會拎咗市建局近8,000萬就係做呢啲？」 牛棚藝術村租戶

租戶不知情下安插 非常反感

有現為牛棚租戶的藝術家透露，大部分租戶對以上工程都很反感，認為國際間都有很多人知道，牛棚藝術村是香港第一個由藝術機構和藝術家爭取回來的地方，在藝術界亦佔有一定位置，但卻在租戶不知情之下加設一個與周邊環境格格不入的牌子，「政府成日空降啲所謂社區計劃出嚟，睇睇深水埗，畀人鬧到爆炸！」至於壁畫，她更形容是十分驚嚇，「整隻珍珠奶茶鹿定龍出嚟，就話代表九龍城，其實佢哋有無做過意見調查？聖公會拎咗市建局近8,000萬就係做呢啲？」她表示，一班租戶本周將於有關方面會面，以了解和跟進事件。

翻查資料，「躍變．龍城」是香港聖公會福利協會有限公司其中一個項目，由市區更新基金撥款7,900萬元資助。該全長6.5公里的「九龍城主題步行徑」串連了九龍寨城公園、宋王臺、牛棚及紅磡觀音古廟等多個歷史文化景點，由2018年1月1日起正式營運，為期6年。根據其網頁介紹，項目旨在連結區內居民及持份者，共同促進九龍城的歷史保育和藝術文化推廣等。而根據區議會文件，步行徑自2018年起已向各政府部門申請有關路段三「社區藝術‧牛與十三」的硬件設計及安裝工程，及至2020年3月獲得各政府部門批准。第一階段牛棚藝術村前方地面工程在2020年3月底開展，並於4月15日動工，當時預期6月中完工；而餘下的工程預計於5月底開展、2020年7月底完工。至於牛棚前方壁畫待所有硬件工程完結後進行，預計於本年第三季前完成。