團體辦跑馬地免費導賞團　墳遊兼尋古村細數名人舊事

肩摩轂擊的馬場，肅殺寂靜的墓地，消散殆盡的古村，村中的老婦依稀還記得村口曾經有條河，雖然河流現時埋於混凝土下，但假如你停下腳步靜心細聽，依稀還會聽到流水的聲音......「跑馬地民間搜奇x歷史古蹟建築物導賞團」將於2020年11月至2021年1月舉行，費用全免。灣仔區議員張嘉莉對此大力支持，表示導賞團有三個重點絕對不容錯過。

「跑馬地民間搜奇x歷史古蹟建築物導賞團」將於下週六（21日）舉辦第一團。（受訪者提供）

跑馬地作為香港其中一個歷史最悠久的地區，有着深厚文化底蘊。香港歷史最悠久墳場、第一個馬場等見證香港歷史變遷的地方，統統都能在跑馬地找到。「跑馬地民間搜奇x歷史古蹟建築物導賞團」由藝術到家和香港城市發展研究學社合辦，費用全免。灣仔區議員張嘉莉認為，導賞團有助港人更深入認識跑馬地，對此表示大力支持。

城市發展 河流成了地下水渠

張嘉莉提到導賞團有三個重點，香港賽馬博物館的場刊非常美觀，亦展示了香港賽馬運動的變遷，「依家好大眾化，以前並唔係咁」，主辦單位亦在馬場圍牆張貼區內歷史照片，來一場即興的公共空間歷史展；香港墳場及波斯墳場建於開埠初期，埋葬不少歷史名人，要細數墓碑上的名人偉事，講足一星期也不嫌多；而景點之一的黃泥涌村則在英國人到來前已經建成，現時已發展成跑馬地住宅區的一部分，「如果仔細聽會聽到地下水聲，問返街坊都依稀記得以前有條河。」在城市發展的進程下，小溪已成地下水渠，唯有仔細聆聽才能找到河流曾經存在的證據。

跑馬地歷史變遷圖片

導賞團的分享嘉賓張朝敦博士是城西關注組成員，一直積極關注保育議題，例如閣麟街唐樓、永和號等，亦鍾情本地石牆歷史，對香港城市規劃和舊事物有深入研究。而另一位分享嘉賓劉學成則為香港浸會大學視覺藝術院講師，曾參加美國、荷蘭、法國及韓國等地的藝術家駐留計劃。

灣仔區議員張嘉莉大力支持導賞團，提到導賞團有三個重點不容錯過。 （資料圖片/郭倩雯攝）

為符合限聚令要求，導賞團將採取「半自助」形式，參加者會先在賽馬博物館集合，再由導賞員細説館內展品歷史，包括跑馬地名字由來，地理上的演化及古今社區變遷等。其後，參加者將能透過聲音導航走訪導賞團9個景點，並在終點站V54參觀藝術展覽。主辦機構將會於每個景點派駐工作人員協助。

跑馬地民間搜奇x歷史古蹟建築物導賞團：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdysS5duRA7aAH5i_bWK2TMcfyqBPfugYPZpTARWqlzmZEJAQ/viewform?fbclid=IwAR0gdWqRD5JfYiWlk5LSrqPEUdb81cWT7MfufEogpPD8ZuEmJarx4Mfnc94