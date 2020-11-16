昨日（15日）油麻地廣東道唐樓發生大火，奪去7條生命，死傷者全為少數族裔，更有多達11人受傷。大火過後，令不少居住在該唐樓的人受影響。有附近酒店提出為受影響的住戶提供一連三日的免費住宿，供他們暫時居住，解決燃眉之急。

從網上帖文可見，位於旺角砵蘭街一酒店願意為受大火影響、需要緊急庇護的居民提供一連三日的免費住宿。記者致電帖文中提及的旭逸酒店 ‧ 旺角（Hotel Ease Mong Kok）查詢，職員證實酒店會為受大火影響住戶提供免費住宿。職員指出，受影響的居民只需致電到信息中的電話，並向其提供住址證明，即獲得安排一連三日的免費住宿，酒店亦表示，若該分店沒有空房，亦會為有需要人士安排在其他位置的酒店住宿。