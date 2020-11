從網上帖文可見,位於旺角砵蘭街一酒店願意為受大火影響、需要緊急庇護的居民提供一連三日的免費住宿。記者致電帖文中提及的旭逸酒店 ‧ 旺角(Hotel Ease Mong Kok)查詢,職員證實酒店會為受大火影響住戶提供免費住宿。職員指出,受影響的居民只需致電到信息中的電話,並向其提供住址證明,即獲得安排一連三日的免費住宿,酒店亦表示,若該分店沒有空房,亦會為有需要人士安排在其他位置的酒店住宿。

旭逸酒店 ‧ 旺角提供三日免費住宿信息全文:

Special note to residents of No.562, Canton Road(affected by the fire on 15 Nov)

Hotel Ease Mongkok has kindly offered free accommodation for residents who need urgent shelters due to the fire on 15 Nov in Jordan. It is a 3-day accommodation for free. Hotels in other location might be arranged if Hotel Ease is full.

Please call Mira at 9682 3100 and tell us the support you need.

Acknowledgement - Stan Group and Tang’s Living Group