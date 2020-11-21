輪椅人士出行不易，但要看世界，身體問題不應成為阻礙，有一班輪椅人士立志成為「航拍師」。近日他們參加了由路向四肢傷殘人士協會（路向）舉辦的航拍課程，接受成為專業航拍員的訓練，並即將考取英國CDP-C無人機機師的專業資格。「有時係我去唔到，但飛機可以飛高，睇到我想見嘅嘢。」參加者之一的Roger指，即使只是一級樓梯，對輪椅人士已是很大挑戰，而他除了要藉着航拍擴闊視野，更希望能將學到的航拍技術應用在職業之上。

一班輪椅人士參加了由路向四肢傷殘人士協會（路向）舉辦的航拍課程，接受成為專業航拍員的訓練。（黃偉民攝）

這天約20名輪椅使用者乘復康巴士來到大埔林村許願樹廣場，他們在導師的指導下，逐個拿起遙控器，練習控制航拍機起飛、前行、降落等等。學員之中，61歲的Roger正在從事攝影工作。他在出生8個月時患上小兒麻痺症，表示小時候因行動不便，曾有好一段時間是長留家中，「以前屋企一直冇錢買輪椅，出唔到街就留喺屋企，到10歲左右開始有輪椅，先至多咗跟其他人周圍去。」 他憶述，那時香港的復康機構、服務不多，參加的活動，也是由其他輪椅人士自行籌辦。

Roger在16、7歲時開始自學攝影，「嗰時冇咩攝影課程，多數要考上大學先可以學，我連中學都未有機會讀，點考呢？」只在弱能學校待過兩年的他，靠着書本、攝影雜誌作為導師，並以人像攝影為主。起初Roger拍攝的是家中姐姐和妹妹，後來開始替不同的模特兒拍攝硬照，同時亦有從事剪片、拍片、配樂等工作。他表示，用了電動輪椅20多年，去到的地方仍是不多，過去未接觸過航拍，但一試之後，過了不久就買了屬於自己的航拍機。

盼考牌後能增加工作機會

「我全身最有力嘅可以話係得返十隻手指，本來以為航拍機器材一定好重，但上堂時見到阿Sir拎嘅機、遙控器都好細部，所以即刻去買咗一部。」Roger指，控制航拍機需「一手畫圓、一手畫方」有一定難度，但認為只要多加練習就可掌握；又指對今次課程期待了一年有多，希望考取「駕駛執照」後，可以應用在拍攝婚禮或其他題材上，增加工作機會。現時他在YouTube上放出航拍片段時，朋友們都十分欣賞。

啲朋友話：「雖然Roger唔可以去到好遠，但佢睇到嘅嘢比我哋仲多。」 輪椅使用者Roger

交通問題成上課障礙

路向四肢傷殘人士協會副主席蘇永通指，今次是協會首次舉辦航拍課程，較早前一班學員已完成了理論課和筆試，現時的飛行班則主要教授基本操作和在緊急情況下的應對。蘇指，籌備課程上遇到不少難題，「香港有好多禁飛區、限飛區，唔多地方可以放無人機，要搵一個唔會對周遭環境造成滋擾，同時我哋可以去到嘅地方，其實都唔容易。」採訪當日，原定接送學員的復康巴士一度因溝通問題無法抵達，蘇永通表示，如交通出現問題，課堂就或需取消了，「一架巴士只可以上一部輪椅，如果我哋每個都搭巴士，要成幾個鐘先入到嚟。」

輪椅人士出行不易，但要看世界，身體問題不應成為阻礙。（黃偉民攝）

盼學習航拍技術後不再「收埋」自己

同為輪椅使用者的蘇永通表示，控制電動輪椅與航拍機的力度大致相近，將控制器拿上手時感覺或較易掌握，協會希望透過航拍班讓學員增加自信和技能，「好多人話殘疾人士就業有好大問題，的而且確，有班人可能學歷唔高同埋已經離開學校好耐， 又有啲本身係勞動階層、因為坐咗輪椅冇得從事勞動工作。我哋就諗，不如試下重新學新技能，用呢個方式睇下可唔可以有新方向畀自己？」蘇指，最理想的結果是有學員因為取得執照而找到新的謀生能力，但就算未能成功，也希望輪椅人士能因航拍而增加外出，不會再「收埋自己」。