荃灣多層停車場公廁獲獎　廁所協會倡踎廁設腳踏式自動廁板

今日（19日）是世界廁所日，為提升公眾廁所的環境及衛生，香港廁所協會每年都會在18區檢視全港公廁水平，並從中選出香港最佳公廁。當中位於荃灣的多層停車場公廁由以往被指為「黑廁」（沒有窗戶的廁所）化身成本年度的最佳公廁金獎。協會亦建議政府為踎廁加設廁板，以減低疫情下細菌在廁所內散播的機會。同時協會亦提到需改善男女廁所比例，以及加設「女性尿兜」，加快女性如廁速度，減少女廁排隊問題。

香港廁所協會早前檢視全港300多個公廁，在2006年被協會列為「最急待改善公廁」之一的荃灣多層停車場公廁，該公廁過往因沒有窗戶使廁所內的空氣不流通被稱為「黑廁」。在一年多前翻新後，公廁引入最新的空氣質素監察系統，在洗手盤設置全自動洗手梘液乾手三合一設備，有助改善地面濕滑問題。現被評為最佳公廁並獲金獎。

而位於調景嶺站公共運輸交匯處公廁因其貼心的設計，如傷殘廁所、家庭廁所、老人廁格等設施，獲得銀獎。洗衣街公廁則因其個人性化設計如廁格內有為長者設扶手及小童加坐椅，獲得銅獎。

協會會長徐靖世亦公布了「最急待改善公廁」，當中包括大埔大元邨公廁、西貢海濱公園公廁、港澳碼頭公廁、北河街街市公廁、安德道遊樂場公廁。他指出上述廁所欠缺清潔，地面濕滑，更有部份公廁使用不正確的配件，使其鈣化，導致滲漏及發出臭味。

協會會長徐靖世指出最急待改善公廁所欠缺清潔，地面濕滑，更有部份公廁使用不正確的配件，使其鈣化，導致滲漏及發出臭味。（曾鳳婷攝）

現時正值新冠肺炎肆虐之際，政府提倡市民沖廁需蓋好廁板。香港廁所協會副會長熊志權引述康文署公廁的清潔員工解釋，因踎廁沒有廁板提供，故關閉暫停使用。他指出公廁踎廁關閉會令可使用的廁所減少，又認為若能為現有踎廁加設腳踏式自動蓋好的廁板，既可以沿用現有踎廁，又可以減少細菌在廁所內散播的機會。

香港廁所協會副會長熊志權認為若能為現有踎廁加設腳踏式自動蓋好的廁板，既可以沿用現有踎廁，又可以減少細菌在廁所內散播的機會。（曾鳳婷攝）

倡加設「女性尿兜」加快女性如廁速度

他亦提到政府在去年撥出6億作翻新約240間舊公廁，發現其翻新和改建工程緩慢。協會指出若用現時速度去進行工程，要用十多年才可以翻新全部公廁，冀政府加速處理。協會發現現時公廁在不同部門負責下的質素參差，建議政府應成立獨立公眾廁所部門作統一管理及監管，當發現問題也能找到部門協作處理。

協會又指出，女廁時常出現人龍，因女性使用廁所的時間普遍較男性長，建議政府修例將男女廁比例由1比2加至1比3。同時，熊志權建議政府能加設「女性尿兜」，供女性可以使用紙杯型的尿斗以站立向尿兜如廁，加快女性如廁速度，減少造成人龍的機會。