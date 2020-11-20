路政署擴大水泥鋪路代替環保磚　區議員：政府走緊回頭路

旺角去年起湧現街頭示威活動，大量路磚被掘起破壞，路政署一度以水泥填平路面了事，署方近月開始平整路面工程，有議員發現政府不但未有鋪回環保磚，反而加大水泥路範圍，擔心路面凹凸不平，容易絆倒途人，尤其對長者造成較大傷害，又指署方今日(20日)在區議會會議不肯交代水泥鋪路的理據，形容政府正在走回頭路。

油尖旺區議會今日(20日) 交通及運輸事務委員會中討論多區棄用環保磚，改以水泥鋪地，提出有關議案的區議員朱江瑋表示，根據他近月觀察，旺角周邊地區例如洗衣街、缽蘭街等，近月開始平整路面工程，惟署方不再使用原有的環保磚，改以水泥填平路面代替，並且有擴大範圍之勢。

朱指出，水泥鋪面是舊式平整路面工序，過程中工人程人員用水泥向路面灌漿，完成後先以掃把在表面劃出梳形坑，增加磨擦面，惟整個過程要待水泥乾透，很多時用木板蓋住水泥路面後，因太多行人途經行過，加上動物誤踏等原因，以致路面經常凹凸不平，容易作為行人陷阱，一旦跌倒在水泥路面，肯定較跌在環保磚路面受傷程度更嚴重。

「你唔可以因為民情不滿，就用政治方式去杜絕反抗行為，今日你可以用水泥鋪路遷就，明日就會用另一樣嘢去遷就。」 油尖旺區議員朱江瑋

路政拒交代水泥與環保磚成本差距

他續稱，曾在會中要求路政署交代水泥與環保磚成本差距、署方堅持用回水泥鋪路的理據，以及可否在彌敦道與豉油街等醫務診所或樓上舖密集的大廈一帶鋪回環保磚，以防長者在上址絆倒受傷，惟署方代表不置可否，令他甚為不滿，質疑署方以政治理由，以20年前鋪路方式走回頭路，形容是文明大倒退。

油尖旺區近月平整路面施工地點及日期：

奶路臣街近彌敦道北行的行人路 2020年11月上旬

彌敦道北行近長沙街的行人路 2020年11月上旬

旺角道近西洋菜南街的北面行人路 2020年11月中旬

彌敦道北行近碧街的行人路 2020年11月中旬

西洋菜南街近弼街的行人路 2020年11月下旬

水渠道近西洋菜南街的南面行人路 2020年11月下旬

上海街近豉油街的西面行人路 2020年12月上旬

登打士街近砵蘭街的南面行人路 2020年12月上旬

登打士街近上海街的北面行人路 2020年12月中旬

花園街近豉油街的東面行人路 2020年12月中旬

砵蘭街近旺角道的西面行人路 2020年12月下旬