上水流浪貓後頸皮開肉綻　市民跨區救貓　獸醫稱疑遭腐蝕液體灼傷

上水華山村近日發生懷疑虐貓事件，七個月大的小貓後頸現灼傷傷口，需立即送往診所動手術保命。《香港01》訪問了發現受傷小貓的村民，以及負責救貓的市民，村民表示村內甚多被放養的貓狗，一直相安無事，亦從未曾聽聞有虐待動物的事件發生，對小貓嚴重受傷感到驚訝；而跨區救貓的市民引述獸醫指，小貓的傷口是被腐蝕性液體或熱水灼傷。他形容小貓當時被發現的位置非常偏僻，人煙稀少，不明為何小貓會在附近遭毒手，小貓被救時激烈反抗，更將救貓者的手嚴重咬傷，致血流如注。救貓者亦慨嘆本港的動物法早已過時，促請當局盡快修例加重罰則，增加阻嚇性，防止再有虐待動物的事件發生。

華山村村民Maggie表示，周四（19日）下午2時許，她如常在村內放狗，走至引水道附近時，聽到有貓隻哀鳴的聲音，「見到有隻貓受咗傷，但我冇工具、亦唔識捉貓」，故她在facebook求救，希望有心人能伸出援手。帖文一出，不少網民均擔心小貓安危，有熱心市民更表示可立即到現場協助救貓。

Francis當日從元朗駕車到上水華山村救貓，他指當時受傷小貓瑟縮在村內一條引水道旁。（呂凝敏攝）

救貓期間 村內兩隻放養唐狗一直陪伴在側

家中養有三隻貓的Francis聞訊即聯絡上Maggie，他從元朗駕車到達上水華山村，再徒步走到引水道處，以食物引誘受傷小貓走過來，「隻貓喺引水道另一邊石壆位，好彩好快就引到佢過嚟」。據了解，受傷的雌性小貓是村內的流浪貓，只有七個月大，更與村內兩隻放養的唐狗相熟，Francis救貓期間，兩隻唐狗一直相伴在側，小貓跳過引水道過來時，更即時走到其中一隻唐狗腳旁團團轉，似是感情要好。「我哋開頭以為傷口係佢同村內啲狗打交造成，但見佢同啲狗咁friend，又覺得唔似」，Francis帶同籠及手套捉貓，惟他見到小貓傷口範圍甚大，故擔心質地粗糙的手套會再刮傷傷口，故決定徒手把小貓捉入籠內，小貓受驚用力反抗，更把Francis的左手咬至血流如注，「佢係流浪貓，應該未試過入籠，所以好驚，佢用盡全身嘅力咬傷我左手」。訪問當日，Francis的左手貼滿膠布，他說當晚需打破傷風針，醫生更形容小貓「咬得好深」，有機會影響Francis左手日後的活動能力。

為小貓改名 盼能「浴火重生」

「我帶佢返元朗睇獸醫，佢要即刻做手術。」獸醫其後向Francis表示，小貓傷勢是被熱水或腐蝕性液體灼傷，懷疑是人為傷害，令Francis感到憤怒不已，「嗰度咁偏僻，邊個會專登拎熱水或者鏹水入去淋隻流浪貓？」小貓完成手術後雖無生命危險，但傷勢嚴重，需留診所觀察4天，他有意在小貓康復後收養，更為牠改了名，「佢依家叫Anka，係一個阿拉伯名字，意思係火鳳凰，希望佢可以浴火重生。」但他擔心小貓的傷口表皮無法再生，家中三隻貓有機會再次弄傷牠，故有意為小貓另覓更適合的有心人領養。

本港動物法立法原則原封不動85年

華山村有不少村民放養貓狗，當日發現受傷小貓的村民Maggie指，村內貓狗相處時一直相安無事，亦從未曾聽聞有虐待動物的事件發生，她有意在村內的燈柱貼上街招，提醒村內外人士均需愛護村內動物，「亦希望警告啲想傷害動物嘅人唔好咁做」。而因救貓受傷的Francis則慨嘆本港的動物法早已過時，對虐待動物的狂徒毫無阻嚇性，以致虐畜個案一再發生，促請當局盡快修訂法例，「豪景花園案涉及30隻動物性命，律政司最後都可以唔起訴，但平時殺人嘅case，只憑環境證供都可以夠入罪。」

目前本港主要保護動物的法例是《防止殘酷對待動物條例》（第169章），該條例於1935年制定，雖然政府曾分別於1950年、1979年及2006年作出3次修訂，但所有修訂僅涉及罰則，並未對其立法原則作任何改動。現時一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元監禁3年。「監禁10年會唔會有阻嚇性啲呢？」Francis如是說。

本月發生至少三宗殘酷虐待動物案件

本月本港發生多宗涉及虐待動物的案件。本周二（17日），元朗南坑排村兩隻小羊被埋於蕉林沙堆死亡，一名村內農夫其後承認發現小羊咬食其農作物，一怒之下以鐵鏟驅趕，小羊失去知覺，他將小羊埋於蕉林中，該名農夫涉嫌殘酷對待動物被捕。本月7日，有跑步人士報案，指發現黃竹坑道1號後山草叢有兩名男子持刀將野豬分屍，一隻重約40公斤的成年野豬慘被斬去頭顱及劏肚，更被棄置河邊，警方其後拘捕一名63歲涉案男子，另一名疑犯則仍然在逃。本月6日，警方接獲報案，指元朗錦田路上村一隻5歲黑色雄性唐狗，其頸部被綠色繩及白色電線捆綁，頭頂及兩邊臉頰有多處刀傷，傷口深至見骨淌血，左眼更跌出眼眶，受傷狗隻被動物組織帶往診所救治，但暫未有人被捕。