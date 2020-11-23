冬菇亭熟食檔變身基督教會　網民：係咪轉賣五餅二魚？

彩雲邨內三個舊式冬菇亭，自2016年起一直丟空，曬足太陽４年後竟有「第二春」，惟不再是熟食檔，反而搖身一變成為教會，成為冬菇亭活化後的罕有先例。彩雲南區議員沈運華表示，冬菇亭業主領展曾先後四次公開招標，但礙於邨內人口老化嚴重，加上冬菇亭月租高昂，租客亦要先繳付一筆數十萬的裝修費，以致無人問津。

彩雲邨三個冬菇亭丟空近四年，最近成功租予教會。（黃景洪攝）

近日有街坊發現，彩雲邨長波樓對開丟空多時的冬菇亭有新動靜，街坊滿心歡喜以為有新食店落成，但不久看到亭上安裝莊嚴的十字架，門口掛上變成「中華基督教播道會彩福堂鄰舍家庭服務中心八福亭」，方知悉有教會進駐。有人對此表示可惜，網上留言笑稱「彩雲無啖好食」、「要搵主打救吓，彩雲無大排檔！」

現場所見，單位仍有數名裝修工人施工中，但地板及天花已經改裝，不再是混礙土硬地或紅磚，改為暖色設計，天花氣窗亦加裝花窗玻璃，其餘兩間冬菇亭仍然空置，當年的食店紅字牌匾未有拆走，裏面無人打掃，且已封塵多時。

街坊憶冬菇亭舊事

彩雲邨由1978年入伙，落成至今逾40年，早年遷入的居民已屆花甲之年。邨內居住20多年的街坊憶述，上址前身為大排檔，「以前有小炒、斬料，𠵱家變咗教會，社會變化真係好大。」

現時，八福亭鄰近兩個相連的冬菇亭仍然丟空，「我以前成日係隔離食麵，落雨就經過冬菇亭底行去商場。」他對冬菇亭一直未能租出感到費解，認為現在翻新成教會獲新生「都幾好」。

有街坊駐足教會門前觀看翻新進度。（黃景洪攝）

區議員：月租高昂無人問津

彩雲南區議員沈運華提到，彩雲邨三個冬菇亭的檔主自2016年起陸續退休，舖位便一直空置至今。雖然領展曾翻新過亭內電力設施以及來去水管道，但招標四次仍乏人問津。據他了解，每個冬菇亭月租約四萬至六萬元，並要支付一筆約數十萬元的裝修費用，「領展話已經係全香港最平。」然而邨內人口老化問題嚴重，消費力根本不足以填補租金。他對冬菇亭翻新成教會表示歡迎，「總好過擺喺度」。

自80年代起取締冬菇亭 現不足25個

政府在1970年代陸續興建公屋，同時參考新加坡組屋熟食市場的模式，在1975年落成的愛民邨興建首個熟食亭，為居民提供廉價食肆選擇。熟食亭是一座四方、尖頂的建築物，由於外型酷似冬菇，故有「冬菇亭」之稱，由於租金較平，亭內熟食檔價錢較為平民化。

至1987年，政府為改善公共屋邨內的飲食衞生和服務質素，決定在新建公屋屋邨以新式熟食中心取代冬菇亭；到2001年更推出自願放棄計劃，以25萬元津貼利誘租戶放棄經營。據2018年數字顯示，俗稱「冬菇亭」的公屋熟食亭現存的已不足25個。

房委會在2004年將包括冬菇亭以內的零售物業及停車場出售給領匯（現為領展）後，自此就撒手不管。領展繼承房委會多年未竟的翻新工作，開始大規模整治冬菇亭僭建物，並視之為資產提升計畫的一部分，將冬菇亭翻新升級再大幅加租，租予飲食集團，亦有的不再限制餐飲業務，變身成7-11便利店，冬菇亭價廉物美的固有形象已逐漸消餌。

領展發言人回應指，有關熟食檔位物業出租事宜，主要因應有關物業所屬地區情況及客戶群需要而訂定。領展一直積極為有關物業物色合適商戶，當中包括餐飲類商戶及非餐飲類商戶，藉以切合居民的不同需要。根據領展最新公布截至今年9月底止的半年營運數據，旗下街市╱熟食檔位的整體租用率為95%。