今年的《施政報告》押後個多月後於今日（25日）發表，特首林鄭月娥提出200項新措施，報告集中在發展經濟及增加房屋及土地上，反之對照顧弱勢社群方面的措施卻着墨不多。有關注照顧者權益的組織形容，對這次施政報告非常失望，「一定不合格」。

照顧照顧者平台認為報告中針對照顧者的章節太少，不滿在社會發生如此多照顧者慘劇後，政府對相關措施仍停留在研究階段。（資源圖片/高仲明攝）

本港今年發生多宗有關照顧者不堪壓力的倫常慘劇，包括葵涌邨三子女之母勒斃智障長子，以及近日深井浪翠園抑鬱婦偕一對患有亞氏保加症的子女伏屍家中，本港照顧者的精神健康狀況備受關注。特首林鄭月娥今日宣讀《施政報告》，200項新措施中，提及照顧者的項目只得一句：「勞工及福利局正進行一項深入研究，為擬定全面的照顧者政策和相關先導計劃提供實證為本的基礎。」

照顧照顧者平台發言人麥運嫦形容，對這次的《施政報告》非常失望，更評為不合格。她認為報告中針對照顧者的章節太少，不滿在社會發生如此多照顧者慘劇後，政府對相關措施仍停留在研究階段，「雖然香港理工大學目前正就照顧者需要撰寫相關的研究報告，但其實香港大學早前亦有類似研究報告可作參考，政府毋須等待理大的報告出爐才制定照顧者措施。」

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促改革申請門檻 令更多照顧者受惠

麥運嫦認為，政府現時已可就照顧者需要提出改善方案，例如申請照顧者津貼時，照顧者目前不能同時申請長者生活津貼、綜援或傷殘津貼，麥形容申請門檻令很多有需要人士卻步，「因為很多家庭都是以老護老、以殘護老」，促請當局盡快取消該申請門檻。此外，平台亦期望相關的每年1,000元培訓津貼，可轉化為購買喘息服務，或是招聘鐘點工人。

平台亦促請政府推出「照顧者八達通」或發放定額交通津貼，以減輕基層照顧者的經濟負擔。此外，平台亦指，特殊學校畢業生在回家前出現服務斷層，促請政府提供暫托安排。麥運嫦透露，平台去年曾邀請勞福局官員參與「改革照顧者津貼」商討日，官員在活動上直接聽取照顧者的訴求，平台早前亦有對今次的《施政報告》提出意見，惟發現政府「意見照聽，態度照舊」，故對於這次施政報告非常失望，「一定不合格」。

另外，香港社會服務聯會亦就今日《施政報告》作出回應，提及現時等候長者社區照顧服務人數與輪候安老院舍人數分別多達9,000人與38,000人，輪候時間則分別長達一年及41個月。社聯促請政府防患於未然，調撥資源發展各項長者社區服務，並落實照顧者為本的照顧者政策，全方位支援照顧者需要。