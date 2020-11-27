美甲師組免費修甲團　長者一個窩心之舉勁感動

簡單一個剪腳甲的動作，對一般人輕而易舉，但對連彎腰有困難或行動不便的中風長者來說，仿如奧運十級高難度翻騰，有美甲師2年前開成組成義工團隊，每月定期到非牟利機構為長者修甲，甚至不因疫情而卻步，她坦言以身作則，希望吸引更多有心人加入：「始終人都會老，終有一天會有這個需求」。

從事美甲師17至18年的Cass表示，大約三年前透過一名社福機構的女客人，獲悉長者礙於行動不便、視力衰退或其他身體病原因，試過剪指甲時意外受傷，從此視修甲為大忌，寧缺勿剪，她甚至見過有長者腳甲沒有修剪超一年，結果不斷增生變厚如兩個「五蚊銀」，最終變形爆甲，甚至影響行動能力，於是開始擔任義工提供長者義剪服務。

她參與義工服務約一年後，認為長者對修甲服務有需求，她本人亦較易在行內物色有心人參加，於是成立《惜、剪》，定期到不同社福機構為長者義剪，目前已有4間機構，包括力群會、惜食堂、樂心會、聖巴拿巴會之家借出場地，每次大約為30多名長者修剪腳甲。

Cass表示，部分長者太久沒有剪甲，嚴重增生至變黃爆開，已經不能使用一般的指甲鉗修剪，需要額外使用特殊工具處理，她坦言美甲行業一般會拒絕患有傳染性灰甲或指甲流血爆膿的客人，偏偏長者免費修剪服務，大部分個案均有不同程度的腳甲問題，她只會來者不拒，強調以幫到長者為首要任務。

如果個客有灰甲爆甲，我會要求佢加錢或者猶疑做唔做，但係幫長者修甲，幾嚴重都會做到足，因為做完後幫到人，好有成就感，呢啲係錢買唔到。 《惜、剪》創辦人Cass

服務的回饋，除了親身答謝，更多時候是長者默默無聞的舉動，Cass憶述遇過長者享用剪甲服務前，會特意先清洗乾淨或著好襪，這些做法在Cass眼中是窩心的舉動，不少長者在接受服務後，亦會主動向義工道謝，令她相信這一切都是值得的。

《惜、剪》在兩年前開始運作，陸續為不同的社福機構提供服務。為了增加服務數量，Cass始開始在一些美甲師群組中，找一些志同道合的美甲師作義工。（圖片來源：惜、剪 「香港美甲義工服務協會」）

為了增加服務數量，Cass始開始在美甲師群組中，找尋志同道合的美甲師擔任義工，原本希望能夠擴大服務範圍，但新冠肺炎疫情肆虐下，Cass只能維持現有服務，但她堅持不會因疫情而中止或暫停，希望日後能夠招募更多有心人加入。