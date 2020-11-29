黃埔殺街遇最強落釘戶　歌星飯堂東主握兩成業權：我無交舖時間表

恒地擬收購重建黃埔四街，本周初再有兩個項目獲批強拍，其餘項目卻遇上阻滯。上址經營30年，被譽為演唱會御用燒味的金源燒臘茶餐廳業東主，在黃埔街擁有數個住宅及商舖單位，聲稱手握超過兩成業權，料發展商難以申請強拍，並向租客放言「放心住多四、五年，我無交吉時間表。」短期內不賣舖不離場，經營至最後一刻。

一直積極進行舊樓重建的恒地（0012），併購紅磡黃埔四街超過十年，項目橫跨機利士南路、黃埔街、寶其利街及必嘉街等多條街道，估計地盤面積至少逾11.5萬平方呎，涉及可重建樓面超過103萬平方呎，不過每個舊樓收購進度不一，恆地一般會在收購超過八成業權後再分段申請強拍。

最新一項獲土地審裁處批出強拍令為機利士南路2至24號舊樓，裁定底價為20.45億元，而本周三將強拍黃埔街2至16A號，以及黃埔街26至40A號兩個地盤，分別以13.63億及13.065億元進行拍賣，料成熟一項做一項，分段建成不同商住物業。

現場所見，黃埔街舊唐樓建築群日久失修，外牆有鋼架支柱承托，全條街只有一間金源燒臘茶餐廳如常開門營業，其餘店舖已拉閘離場，僅貼上搬遷啟示或一件不留的告示牌。

交吉單位虛門半掩 仿如廢墟場景攝影

沿唐樓拾級而上，大部分單位已被貼上限期前交吉的通知書，單位鐵閘半開，住客走得匆忙，有的趕不及過聖誕，留下聖誕樹豎立客廳中，有的連傢俬、調料醬、打印機、被鋪等個人物品尚未執拾細軟便要離開，單位內仿如廢墟場景，全部定格於搬走破棄狀態。

不過，黃埔街大號數單位尚有六至七名住戶留守，其中居住於18號A唐三樓的住戶孫小姐，大約兩年前與兩名女室友合租約400呎兩房一廳單位，月租9200元，她獲悉黃埔街附近唐樓單位被強拍，一度擔心受到牽連，租約無法順利延至明年九月完結，惟她致電業主查詢後，獲回覆只涉黃埔街16號以下的單位，才放下心頭大石，更獲業主拍心口明言「放心住多四、五年」。

另外樓上唐四樓租戶亦指未獲業主告知強拍黃埔街資訊，只稱死約已完結，着記者向業主查詢，惟兩個單位租戶不約而同承認，單位業主正是金源燒臘茶餐廳東主關位源，他們與業主簽下租約並已繳付印花稅。

數戶留守唐樓未遷走

有舊街坊返回唐樓地下大堂翻閱舊信件時，直指關為黃埔街大業主，擁有多個唐樓及商舖單位，直指對方有能力與發展商「拗手瓜」，力抗殺街重建。

金源燒臘茶餐廳大業主關位源承認，發展商只強拍黃埔街2至16A號唐樓，原因與他手擁多個18號以上住宅單位及商舖有關，他聲稱擁有超過兩成業權，認為發展商難以向土地審裁處申請強拍令，曾有財團兩至三次主動查詢出售單位意向，但「對方無提offer，任我自由出價，但我無提出過，如果佢強拍到就唔會同我傾。」

關又稱，自己在區內經營燒臘三十多年，歌星如譚詠麟、陳奕迅、徐小鳳、李克勤、陳慧琳每逢在紅館開演唱會，均會向飯堂訂購燒豬預祝慶功，幕後工作人員或歌星綵排時，亦會向他訂購飯盒，「最熟就係阿倫，同佢可以喺飯堂內吹水。」餐廳早已被視為演唱會御用燒味及明星飯堂，擔心一旦搬走，不知如何在其他地方覓舖，故暫時未有交舖時間表，冀可做得一天得一天。